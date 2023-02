(综合讯)前韩团Super Junior-M成员Henry(刘宪华)在Instagram(IG)限时动态贴出游轮照,并贴上了新加坡国旗,发文写道:“下一站!”

刘宪华在IG限时动态贴出游轮照,并贴上新加坡国旗,发文写道:“下一站!”(互联网)

刘宪华近日在IG发文“Hello la see you soon Singapore”,宣布将来新的消息。2月7日,他在IG晒出数张在槟城游玩的照片,说自己只逗留一天,还承诺之后会再来马来西亚。

他写道:“终于有阳光了!你好马来西亚!这次我只是在这里待了一天,但我很快就会回来,想念大家。希望大家健康平安。”粉丝看到后除了欢迎他的到来,更因为Henry有“小太阳”的美称,大家纷纷说:“怪不得今天出太阳,原来Henry来了啊。”

粉丝也开始猜测他的下个目的地。他晚间再次晒出照片,揭晓“下一站 新加坡”,他此次来新是否有工作行程则不确定。

刘宪华是加拿大华裔,爸爸是香港人,妈妈是台湾人。2008年以Super Junior-M成员出道,2019年正式进军好莱坞主演电影《狗狗的旅程》,并推出首部华语电影《征途》。2020年,发行时隔六年的新专辑“Journey”,回归乐坛。