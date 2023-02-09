老母亲照顾病女 苦中作乐

妈妈 Song of Spring（PG）

娱乐性★★★☆／艺术性★★★

剧情：85岁母亲（吴彦姝饰）和65岁女儿（奚美娟饰）共同生活。女儿背负着对父亲的愧疚，过着清教徒般的生活，阿尔茨海默症让女儿变成了另外一个人，年迈的母亲靠着顽强的生命力照顾生病的女儿。

影评：以阿尔茨海默症为题材的电影，患者一般是年迈者，照顾他们的小辈或患者伴侣，多半面对难以言喻的心力交瘁。中国电影《妈妈》则由老母亲照顾逐渐失去生活自主能力的女儿，更触动人心，因为世上惟一没有被污染的爱，应该就是母爱了。

电影触及中老年女性的生活，探讨在男性缺席的环境，女性如何互相扶持。开场是女儿照顾年迈的母亲，很快进入故事核心——女儿被诊断出患上阿尔茨海默症，病情迅速恶化，出现幻觉与暴力倾向，考验着老母亲，但老人家积极应对，苦中作乐，也有眼泪决堤的时候，让人佩服又心疼。

化解难题，难掩失落

当女儿坦承病情时，母亲勇敢地说：“每个母亲都是母狼，保护幼崽是天性。”电影观众看到年迈的她华丽转身为“战士”，积极运动又下厨，不仅不成为女儿的负担，还承担起照顾女儿的责任。

女儿会半夜跑出门，性格也变成小孩，憋不住尿时会害怕到哭，在超市玩耍时，把柜架的东西扫到地上，还会偷东西，但母亲一一化解难题。不过做了60多年的妈妈，突然女儿不认得自己，感受非笔墨能形容，刚开始还试图让女儿记得她，但女儿反问怎能证明她就是妈妈，母亲不放弃地回应“太阳月亮都能证明”，从母女的对白中，可以一窥母亲的失落心情，但她依然细心照顾女儿，用颤抖的手喂女儿吃药，母亲的坚强与伟大，叫人动容。

影片凭女儿患病后，这对母女琐碎的交谈，拼凑出她们的创伤人生，女儿说出自己的秘密，因为没有人知道这个秘密，所以也没有人审判她，但活着显然是对她最好的惩罚。女儿怀念父亲，也对母亲有愧疚感，她的人生不快乐，因为她不知道世上的人比她想象的更坚强。智力退化成小孩的女儿有幻觉，说出一些儿童的心里话，包括永远追不上父母的心情。这个可以让身为父母的读者深思，现实中忙碌的父母，曾想过孩子追不上自己的心情与遗憾吗？

两主角演技精湛有火花

吴彦姝与奚美娟都是中国一级演员，演技精湛不容置疑。奚美娟还凭这个女儿的角色获得第35届中国电影金鸡奖影后。影片由中国女导演杨荔钠编导，她曾考入解放军艺术学院表演系（现中国人民解放军国防大学军事文化学院），曾担任话剧演员。1996年开始拍摄纪录片，以《老头》获得日本山形国际纪录片电影节亚洲新浪潮优秀奖、法国真实电影节评委会奖等。

杨荔钠以一种散文诗的口吻讲述《妈妈》的故事，处理得细腻，两个暮色的生命在进程中彼此成全，相互辉映。影片以《世上只有妈妈好》歌曲搭配现实中许多阿尔茨海默症患者与家人的互动为结尾，颇具心思。

《妈妈》2月9日至15日在国泰院线与Filmgarde放映。