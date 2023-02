司匹堡拍导演养成记 获奥斯卡七项提名

法贝尔曼 The Fabelmans(PG13)

娱乐性★★★☆/艺术性★★

故事:二战后在亚利桑那州,年幼的萨米(Mateo Zoryan,马特奥佐里安饰)用父亲的8毫米摄像机拍摄家庭电影和冒险电影,青少年时的萨米(Gabriel LaBelle,基比拿贝)决定成为电影人,但因发现母亲(Michelle Williams,蜜雪儿威廉丝饰)的秘密,决定不再拍摄电影。父母离婚后,他随父亲居住在加州,终究成为电影导演。

短评:《法贝尔曼》以名导Steven Spielberg(史提芬司匹堡)的个人成长为蓝图,探讨主人公的挫折,包括在学校遭霸凌,父母婚姻的破碎,以及电影帮助他看到生活真实面貌的魔力。《法》是青春成长的故事,萨米想拍电影,父亲二话不说就给了他摄像机,母亲也鼎力支持,校霸看了他的电影,不再对他动粗了。萨米刚开始工作,就能见到心仪的大导,他的人生颇顺遂,所以影片缺乏高潮迭起的情节。不过奥斯卡显然相当喜欢这部片,给了七项提名,包括史提芬司匹堡的最佳导演、最佳电影与Michelle Williams(蜜雪儿威廉丝)的最佳女主角奖等。(英语对白,附中文字幕)

左图:《舞力麦克:最后一跳》的热舞精彩。右图:《爱无界》的莉莉詹姆斯(右)去巴基斯坦拍摄邻居拉蒂夫的婚礼。

舞力麦克:最后一跳 Magic Mike's Last Dance(NC16)

娱乐性★★★/艺术性★☆

故事:迈克莱恩(Channing Tatum,查宁塔图姆饰)在佛罗里达州当调酒师,认识了富有的社会名流(Salma Hayek,莎玛海克饰),他到她的豪宅表演性感舞蹈,后者惊艳不已,赞助莱恩到伦敦成立舞蹈团,然而演出一波三折。

短评:美国名导Steven Soderbergh(史提芬索德伯格)的新作,比此系列的前两部精彩,主要是舞蹈很精彩,不仅是舞蹈团男生的性感舞夺目,查宁塔图姆的诱人独舞,也让人看得血脉贲张。56岁的莎玛海克让查宁塔图姆贴着她的身体热舞,她的表情像是全身都在燃烧,简直是豁出去演。

(英语对白,附中文字幕)

爱无界(PG13) What's Love Got To Do With It?

娱乐性★★☆/艺术性★☆

故事:在伦敦,漂亮的纪录片工作者(Lily James,莉莉詹姆斯)拍摄童年朋友和邻居(Shazad Latif,沙扎德拉蒂夫饰)的结婚过程,他要到巴基斯坦迎娶素未谋面的女孩。

短评:《再战豪情》(The Four Feathers)等片英国印度裔知名导演Shekhar Kapur(谢卡尔卡普尔)的跨文化新作,审视偏见、爱情、婚姻,以及媒妁之言与自由恋爱。剧本灵感显然来自英国编剧Jemima Khan(珍美玛罕)的个人经历,她在1995年与板球运动员、未来的巴基斯坦总理Imran Khan(伊姆兰汗)相爱并结婚,他们在2004年离异。《爱无界》剧情轻松,但刻画不够深入。

(英语对白,附中文字幕)

诈团圆 Scamsgiving(PG13)

期待指数:★★★

故事:凭借着美貌与魔术伎俩的王芸(隋棠饰)和儿子Jason(陈昊森饰)因缘际会下与杂货店老板华仔(邰智源饰)共同生活,三人靠着偷拐诈骗勉强度日。他们从新闻中得知世界顶级陶艺领导者庄黄淑美(陈淑芳饰)将远赴美国参加世界陶瓷艺术大展,便设下瞒天布局,利用庄家已逝长子庄成兴(锺承翰饰)的作品《有时月光》,将Jason假扮成庄家失散多年的孙子,打算联手完成这场巨大骗局后消声匿迹,然而庄家每个成员也都是不好惹的。

《鸡排英雄》《大稻埕》导演叶天伦的新作,由于两个家族彼此尔虞我诈,成员各自有心中盘算,烧脑过招,不到最后不知道谁才是赢家,此片被比喻为台湾版的《疯狂富豪》遇上《信用诈欺师》《孤味》。

铁血柔情 A Woman(M18)

期待指数:★★★

故事:巴黎的警察局长朱利安维贝克(Sophie Marceau,苏菲亚马尔索饰)是道德高尚的女性。然而,当她发现丈夫过着双重生活时,开始出现预想不到的行为与举动。

(法语对白,附英文字幕)

上周票房

2月2日至5日票房排名

①猫山王中王(The King of Musang King)

②阿凡达:水之道(Avatar: The Way Of Water)

③流浪地球2(The Wandering Earth II)

④想见你(Someday Or One Day)

⑤火线交涉(The Point Men)

⑥天龙八部之乔峰传(Sakra)

⑦鞋猫剑客2(Puss In Boots:The Last Wish)

⑧发财联盟(What!The Heist)

⑨窒友梅根(M3gan)

⑩航班陷落(Plane)