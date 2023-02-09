司匹堡拍导演养成记 获奥斯卡七项提名

法贝尔曼 The Fabelmans（PG13）

娱乐性★★★☆／艺术性★★

故事：二战后在亚利桑那州，年幼的萨米（Mateo Zoryan，马特奥佐里安饰）用父亲的8毫米摄像机拍摄家庭电影和冒险电影，青少年时的萨米（Gabriel LaBelle，基比拿贝）决定成为电影人，但因发现母亲（Michelle Williams，蜜雪儿威廉丝饰）的秘密，决定不再拍摄电影。父母离婚后，他随父亲居住在加州，终究成为电影导演。

短评：《法贝尔曼》以名导Steven Spielberg（史提芬司匹堡）的个人成长为蓝图，探讨主人公的挫折，包括在学校遭霸凌，父母婚姻的破碎，以及电影帮助他看到生活真实面貌的魔力。《法》是青春成长的故事，萨米想拍电影，父亲二话不说就给了他摄像机，母亲也鼎力支持，校霸看了他的电影，不再对他动粗了。萨米刚开始工作，就能见到心仪的大导，他的人生颇顺遂，所以影片缺乏高潮迭起的情节。不过奥斯卡显然相当喜欢这部片，给了七项提名，包括史提芬司匹堡的最佳导演、最佳电影与Michelle Williams（蜜雪儿威廉丝）的最佳女主角奖等。（英语对白，附中文字幕）

左图：《舞力麦克：最后一跳》的热舞精彩。右图：《爱无界》的莉莉詹姆斯（右）去巴基斯坦拍摄邻居拉蒂夫的婚礼。

舞力麦克：最后一跳 Magic Mike's Last Dance（NC16）

娱乐性★★★／艺术性★☆

故事：迈克莱恩（Channing Tatum，查宁塔图姆饰）在佛罗里达州当调酒师，认识了富有的社会名流（Salma Hayek，莎玛海克饰），他到她的豪宅表演性感舞蹈，后者惊艳不已，赞助莱恩到伦敦成立舞蹈团，然而演出一波三折。

短评：美国名导Steven Soderbergh（史提芬索德伯格）的新作，比此系列的前两部精彩，主要是舞蹈很精彩，不仅是舞蹈团男生的性感舞夺目，查宁塔图姆的诱人独舞，也让人看得血脉贲张。56岁的莎玛海克让查宁塔图姆贴着她的身体热舞，她的表情像是全身都在燃烧，简直是豁出去演。

（英语对白，附中文字幕）

爱无界（PG13） What's Love Got To Do With It?

娱乐性★★☆／艺术性★☆

故事：在伦敦，漂亮的纪录片工作者（Lily James，莉莉詹姆斯）拍摄童年朋友和邻居（Shazad Latif，沙扎德拉蒂夫饰）的结婚过程，他要到巴基斯坦迎娶素未谋面的女孩。

短评：《再战豪情》（The Four Feathers）等片英国印度裔知名导演Shekhar Kapur（谢卡尔卡普尔）的跨文化新作，审视偏见、爱情、婚姻，以及媒妁之言与自由恋爱。剧本灵感显然来自英国编剧Jemima Khan（珍美玛罕）的个人经历，她在1995年与板球运动员、未来的巴基斯坦总理Imran Khan（伊姆兰汗）相爱并结婚，他们在2004年离异。《爱无界》剧情轻松，但刻画不够深入。

（英语对白，附中文字幕）

诈团圆 Scamsgiving（PG13）

期待指数：★★★

故事：凭借着美貌与魔术伎俩的王芸（隋棠饰）和儿子Jason（陈昊森饰）因缘际会下与杂货店老板华仔（邰智源饰）共同生活，三人靠着偷拐诈骗勉强度日。他们从新闻中得知世界顶级陶艺领导者庄黄淑美（陈淑芳饰）将远赴美国参加世界陶瓷艺术大展，便设下瞒天布局，利用庄家已逝长子庄成兴（锺承翰饰）的作品《有时月光》，将Jason假扮成庄家失散多年的孙子，打算联手完成这场巨大骗局后消声匿迹，然而庄家每个成员也都是不好惹的。

《鸡排英雄》《大稻埕》导演叶天伦的新作，由于两个家族彼此尔虞我诈，成员各自有心中盘算，烧脑过招，不到最后不知道谁才是赢家，此片被比喻为台湾版的《疯狂富豪》遇上《信用诈欺师》《孤味》。

铁血柔情 A Woman（M18）

期待指数：★★★

故事：巴黎的警察局长朱利安维贝克（Sophie Marceau，苏菲亚马尔索饰）是道德高尚的女性。然而，当她发现丈夫过着双重生活时，开始出现预想不到的行为与举动。

（法语对白，附英文字幕）

上周票房

2月2日至5日票房排名

①猫山王中王（The King of Musang King）

②阿凡达：水之道（Avatar: The Way Of Water）

③流浪地球2（The Wandering Earth II）

④想见你（Someday Or One Day）

⑤火线交涉（The Point Men）

⑥天龙八部之乔峰传（Sakra）

⑦鞋猫剑客2（Puss In Boots:The Last Wish）

⑧发财联盟（What！The Heist）

⑨窒友梅根（M3gan）

⑩航班陷落（Plane）