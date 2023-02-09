韩国影帝刘亚仁涉非法滥药受查

36岁的韩国影帝刘亚仁（Yoo Ah-in）因涉嫌滥用麻醉药异丙酚（俗称‘牛奶针’），目前正接受警方调查，并遭限制出境。

据韩媒报道，日前有媒体爆料韩国一名影帝级演员近日因涉嫌非法惯性用药而遭警方调查，据悉该名演员就是刘亚仁。消息传出后，刘亚仁的经纪公司星期三（8日）发出官方声明承认此事，“刘亚仁最近因异丙酚的事在接受警方调查，相关调查都会积极配合，有问题的部分会积极申辩，很抱歉让大家担心了。”

韩国警方为了调查刘亚仁是否是惯性使用者，目前已要求国家科学调查局采样刘亚仁的体毛做进一步的化验，以确认他是否习惯性使用异丙酚。

根据韩国现行的“麻醉品管制法”，非法使用异丙酚可处以最高5年的有期徒刑，或最高5000万韩元（约5万2千新元）的罚款。如果是惯犯，则可处以最高7年半的有期徒刑或最高7500万韩元（约7万8千新元）的罚款。

异丙酚是一种快速强效的全身麻醉剂，由于起效快、持续时间短，加上不良反应极少，因此被广泛应用于各科麻醉及重症病人镇静，特别常用于整形手术上。因此许多对异丙酚成瘾的人，都是从整形或医学美容上认识这项药物。此前，不少韩星如朴诗妍（Park Si-yeon）、李丞涓（Lee Seung-yeon）、河正宇（Ha Jung-woo）等人，都曾因涉嫌滥用异丙酚被起诉。