韩团Stray Kids来新开唱 队长方灿为本地粉丝献 “Singapura, Sunny Island”

韩国男团Stray Kids于2018年3月以首张迷你专辑“I am NOT”出道，之后发行了许多专辑如“Clé” “GO生” “IN生” “ALL IN”等专辑活跃于歌坛。2021年Stray Kids也在韩国电视台Mnet的音乐综艺节目“Kingdom”，以优越的成绩夺得冠军。原本计划在2020年举办的Stray Kids演唱会“World Tour "District 9: Unlock”，因为冠病疫情被取消。终于，在2022年疫情缓解过后，Stray Kids举行了“MANIAC”世界巡回演唱会。

由队长方灿（Bang Chan）、Lee Know、彰彬（Changbin）、铉辰（Hyunjin）、HAN、Felix、昇玟（Seungmin）和老幺I.N组成的的韩国男团Stray Kids在疫情过后返新开唱，老幺成员I.N开玩笑说：“等那么久才回来那么美丽的新加坡，让人觉得很烦”。

Stray Kids当晚以“MANIAC” “VENOM”和“Red Lights”开启新加坡场的“MANIAC”演唱会。队长方灿说通过耳机也能听到STAY（Stray Kids粉丝们的官方名称）的尖叫声，可见狮城粉丝们有多么的热情！

在壮观的舞台上表演的八位Stray Kids成员。（HB Works提供）

连串歌曲“CHEESE” “YAYAYA”和“ROCK”的表演加上令人上瘾的节奏，让现场的STAY自动站起来与偶像一起跳舞。

为了争取更衣时间，成员们分成两组表演；“Muddy Water”舞台（成员彰彬、铉辰、HAN和Felix组成）以及“Waiting For Us”舞台（成员方灿、Lee Know、昇玟和I.N组成）。“Muddy Water”的成员铉辰为粉丝们准备了一段表演“ice.cream”、彰彬则为粉丝送上一段名为“DOODLE”的说唱曲。因为“面”的英文“noodle”与“DOODLE”的音很相似，成员们开玩笑说想吃炸酱面，逗得粉丝狂笑。

另一组“Waiting For Us的Lee Know和I.N跳起经纪公司JYP娱乐的老板JYP（朴振荣）经典歌曲“Honey”。队长方灿说自己也准备了一首“不知道大家会不会唱”的歌曲，并呼吁现场会唱的粉丝们一起跟他唱。音乐响起时，现场一片安静。直到方灿开口演唱“Singapura, Sunny Island”，引起粉丝们热烈的欢呼与伴唱。学唱本地人熟悉的歌曲，让人看出方灿有想更亲近新加坡粉丝们的心思，从观众热络的回应可以知道他们已收到方灿的心意。

为了请Stray Kids重新上台表演encore舞台，粉丝们需要成功完成三个环节。第一个环节是“一二三木头人”(Red Light Green Light）游戏，被选中的粉丝们需要跟着银幕上出现姿势摆正才能过关。第二环节考验粉丝的舞技，被选中的粉丝们需要跟着屏幕上的舞蹈一起跳才能闯关成功最后一个环节要求粉丝们的鼓掌以及尖叫声破表才能成功地把Stray Kids叫回舞台！

多亏了齐心协力的STAY们，Stray Kids再次登台，为粉丝们表演“FAM” “MIROH” “Star Lost”和“Haven”。

演唱会接近尾声时，银幕上播放着本地STAY们为偶像准备的惊喜视频。视频里，不少粉丝感激Stray Kids的陪伴与安慰，便请求Stray Kids往后再度返新开演唱会。视频播完后，粉丝们纷纷举起手中的横幅。横幅上印着“내일 보다 멀리 영원보다 오래 사랑할게”（粉丝们对Stray Kids的爱会比永恒更久）。

Stray Kids拿着粉丝们为他们准备的横幅。（JYP娱乐提供）

看见整场粉丝们一起举起的横幅，几位Stray Kids成员们的眼睛含着泪，默默地把粉丝们对他们的爱埋在心里。

演唱会接近尾声时，成员们一一向粉丝说出心里话，表达感激之情。粉丝们为他们准备的惊喜让HAN非常感动。儿时住在马来西亚的他说小时候来过新加坡三次，去过许多个旅游景点如克拉码头、夜间动物园也跟鱼尾狮合过照。他回想起每次来到新加坡都很好玩，所以“这次抵达新加坡的时候就有一种很想家的感觉”。HAN也透露自己非常想念新加坡，能够在这里表演让他感到非常温暖。

老幺I.N表示真的很想回来办演唱会，却等待那么久才能再次回到新加坡。他还笑着说“要等那么久才回来那么美的地方，真是让人觉得很烦”。看到粉丝们聚集在面前，让他觉得他在过一个非常好的人生。他告诉在场的STAY们，“你们经常说辛苦的话要记得说。但当我看到大家在我的面前时，我觉得我其实我没有很辛苦。”I.N也不忘尝试新加坡式英文（Singlish）“thank you sia”感谢粉丝们。

每位成员也不忘谢谢STAY一直以来的爱与支持，并与他们约定一定会再回来为新加坡粉丝们表演。

Stray Kids之后会陆续在澳洲、亚塔兰大和拉斯维加斯等国家举办“MANIAC”演唱会。