隋棠遭邻居质疑说谎 称去花莲当晚却现身台北

台湾女星隋棠遭邻居指控放任小孩吵闹，多次沟通无效，最后走上法律途径。隋棠夫妻俩先后发文，直指邻居早有前科，还称小孩被威胁过。双方各执一词，邻居星期三（8日）又在透过周刊发出声明，称隋棠的回应是一派胡言。

邻居先生发出的声明中，提到自己没说过“认识很多媒体”、也没有“持榔头呛声前屋主”等，还质疑隋棠说谎，称上月18日全家到花莲游玩，但她明明当晚出席电影《诈团圆》活动，要隋棠出示证据，更爆料当天有多组客人到她家，请值班的警卫打电话上楼规劝不听，才报警处理。

此外，邻居先生也称“隋棠声明提到搬来前，听前屋主讲述邻居反映社区喷水池声音太吵”，他说从没这件事，以及邻居对隋棠孩子、装潢设计师指指点点等说法，并非事实。邻居还说隋棠称自己是善意沟通，“为何法院召开2次调解庭均不到场，反而推托卸责？”他指出隋棠在脸书的发言，与事实出入甚大，涉及对他和家人的人身攻击，已与律师研拟，不排除提出加重诽谤告诉。

隋棠的经纪人之后回应：“如同昨天棠的发文，因为此事已由法律途径处理，此后将不再回应了，谢谢大家的关心。”

据台湾媒体报道，电影片商回应“隋棠当然有出席，现场几十家媒体在场，官方脸书也有照片佐证，当天我们都还有直播”，证实1月18日晚间6时至7时，隋棠确实与其他演员群一同出席电影首映会。至于会后行程公关则表示，“活动以外的相关影人、来宾以及工作人员的讯息与问题，都属于各自私领域，发行商没有立场代为回应，谢谢大家的理解。”