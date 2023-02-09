皓皓带250名粉丝回乡 台湾彰化行勾起儿时回忆

疫情开放后，首带250粉丝飞台湾，歌台“千变王子”皓皓：“我特别推荐他们到我住的‘甘榜’迪化老街走走！”

皓皓星期三（2月8日）晚上受访时透露已有两年半没有回家，得知开放后，立即归心似箭，此趟旅游算是公私两便：“行程是与新加坡与台湾两地的旅游观光局合作，本来预计100人，没想到反应很热烈，增至250人，年纪最大的70多岁，最年轻的20多岁。”

带团回家特别开心，不过上机前两天，皓皓在本地连赶五场演出活动，唱完飞奔机场，大气难喘，令他感动的是有几个报名旅游的铁粉，也跟着他一起跑台赶飞机。

当中，彰化之行勾起很多皓皓儿时的回忆，不仅他的表妹嫁到彰化，念书时他每逢假期也都会到彰化游玩、拜大佛祈福。

此趟旅游多达250人，皓皓笑说：“本地有领队、台湾也有导游，不过我也算‘地陪’，天天赶着上下七台旅游车，陪聊天、陪拍照。”

这一次台湾游是深度文化之旅，本地人亲自体验台湾人的流水席、观赏歌台、电子花车、采草莓、采蚵等等。

皓皓说：“最后两天行程，是我自己提出来的，带粉丝回到我住的‘甘榜’，也就是现在的迪化街。迪化街在台北，是大稻埕（即今大同区）的一部分，也是第一个有年货大街的地方，就像本地的牛车水。那里还有香火很旺盛的霞海城隍庙，供拜月下老人，每一年的城隍爷生日是大事，市民都会来个大拜拜。”

由于迪化街年年在进步，很多年轻人的文创店奋起林立。他说：“还有百年妈祖庙、糕饼店，形成新旧文化景象交汇而成。”

问起演艺动向，如今回归实体歌台的皓皓，接下来也会有几部戏在拍摄。