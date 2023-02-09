艺人最不想收的情人节礼物有哪些？

情人节即将来临，《新明日报》记者访问四位单身和非单身的本地艺人，他们是邓伟德、林慧玲、黄晶玲还有沈家玉，看看他们最不想收到的节日礼物是什么，以及他们会如何为心仪的另一半准备情人节小惊喜？

邓伟德：担心对方会“跑掉”

最不想收到鞋子，邓伟德担心收下礼物对方会“跑掉”。

在送礼物这件事上邓伟德感到很焦虑，因为需要考虑的事项太多，比如对方喜欢的颜色和尺码，邓伟德还自爆“不怎么会选礼物”。

不过，邓伟德还是希望能给对方惊喜，“我会带她去喜欢的餐厅吃饭，然后在那里送她礼物”。

黄晶玲：男友应知该送什么

黄晶玲大方自爆31年来只庆祝过一次情人节，她说：“我之前的情人节都是单身，没有机会庆祝，也没有机会买礼物给‘男朋友’。”

因此，当面对《新明日报》记者问题，黄晶玲思考许久才回答。她说：“其实男朋友应该会知道对方喜欢什么、讨厌什么吧，如果只是礼物的话，我应该不想收到内衣或是内裤吧哈哈！”

黄晶玲也透露，自己打算在35岁以后结婚。她说：“我觉得我一定会找个伴侣，幸运的话我当然希望可以结婚啦，不过我不想在35岁之前结婚。”

目前黄晶玲还在积极拼事业，去年拍完的新剧《密宅》也即将上线。

沈家玉：花很贵太浪费

沈家玉的回答令人感到意外，直言自己不想收到花。“我觉得情人节的花很贵，而且我也不怎么庆祝情人节，我觉得不需要。”

沈家玉崇尚节俭、简单，对于节日沈家玉说：“完全没有想外出庆祝的念头。”一方面沈家玉认为这是不必要的消费，另一方面则是觉得人太多！

不只是情人节，沈家玉就连自己生日也是一切从简，从不办派对。

她说：“我从小就不怎么庆祝生日，是后来长大了开始有朋友帮我庆祝、约我出去吃饭，不过他们要是没空我也没关系。”

婚后首个情人节忙拍戏 林慧玲:“陪伴”就是礼物

关于情人节礼物，林慧玲透露，其实去年情人节自己就没有和丈夫互赠礼物，就连二人烛光晚餐都变成双方带着父母一同聚餐。

今年是林慧玲婚后首个情人节，问她会不会给丈夫准备惊喜？阿姐透露，自己将前往马来西亚进行一个多月的拍摄，“所以现在就多陪陪他，应该很难为他安排惊喜”。

在送礼物这件事上，林慧玲直截了当，从不担心老公不喜欢，她说：“如果真的不确定，就直接问他，虽然没惊喜总好过对方勉强收下。”