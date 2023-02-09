MAMAMOO用实力征服新加坡粉丝 宠粉大派“原味毛巾”

时隔近4年来到新加坡开唱，韩国女团MAMAMOO不仅劲歌热舞，大说“Singlish”，还诚意满满给粉丝派送“礼物”！

韩国实力派女团MAMAMOO星期三、四（2月8、9日）连续2天在星宇表演艺术中心（The Star Theatre）举行“My Con”世界巡回演唱会新加坡站，两场皆售罄，每场各吸引了5000名粉丝到场支持。

MAMAMOO展现“Girl Crush”魅力。（CK Star Entertainment提供）

MAMAMOO先以“1,2,3 Eoi!”和“Mr. Ambiguous”开场，4名成员各自用英文、中文、马来文及淡米尔文向新加坡的粉丝问好，掀起尖叫声。她们还嘴甜表示，随着出道近10年，她们的歌曲越来越多，为了让粉丝听到更多歌曲，他们也将歌曲制作成串烧组曲，尽量避免演唱会有任何粉丝想听却没听到的遗珠。

演唱会另一大亮点则是成员们互相交换演唱彼此的单曲，先是颂乐（Solar）打头阵带来辉人（Wheein）的歌曲“Water Color”，紧接着的华莎（Hwasa）登场唱着玟星（Moonbyul）的“ECLIPSE”，辉人则挑战颂乐的“Honey”，最后玟星演唱华莎的“TWIT”，完美地展现了MAMAMOO的“团魂”（指团队里的成员关系如家人一般亲近有默契）。

辉人演唱颂乐的“Honey”，展现性感魅力。（CK Star Entertainment提供）

新加坡的MOO MOO（粉丝昵称）热情满满，用此起彼落的尖叫声回应偶像在台上的精彩演出。演唱会尾声，华沙感性告白粉丝：“对新加坡及新加坡的粉丝有着奇妙的感觉，觉得很亲切，虽然彼此的距离离得很远，但相信内心是很靠近彼此的。”而“日月”组合颂乐及玟星则不约而同表示因演唱会在工作日的晚上举办，看到位子可以被填满觉得很开心。辉人也答应粉丝，一定会带着更棒的作品回到新加坡表演。

MAMAMOO成员（左起）华沙、辉人、颂乐及玟星与粉丝们合照。（CK Star Entertainment提供）

MAMAMOO在唱到最后一首歌时，边在舞台上亲毛巾或擦汗，边随机将毛巾扔下台送给幸运歌迷，以28首歌单结束了2小时的演出。