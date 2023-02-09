娱乐吃瓜：变性艺人的婚姻 利菁恩爱挺过20年 河莉秀因生育问题离婚

36岁“泰国最美变性人”女星Poyd（Poyd Treechada），2月2日晒出依偎在男友Oak怀里的照片宣布订婚，获得一众泰国明星和粉丝留言祝福。Poyd找到幸福，演艺圈其他变性艺人利菁、金星及河莉秀的爱情和婚姻状况又是如何？

利菁老公不离不弃

台湾著名主持人利菁（60岁）本名吴明恩，她在2004年公开承认自己20岁那年进行过变性手术。

她后来进入演艺圈，当过模特儿和演员，但低沉的嗓音不被观众接受。不过，性格坚韧的利菁没因此被打倒，她转战东森购物台当主持人，靠着稳健台风和流利口条，曾创下1小时达2亿台币（约880万新元）的销售纪录。

利菁在人生最低潮时遇到小14岁的许育仁，两人在逛街时相遇，当时许育仁还在念大四，后来去当兵也没兵变，他退伍后两人感情更好了。老公最让利菁感动的是，2009年有媒体爆出她是变性人的新闻，掀起很大的波澜。利菁决定坦承一切，想不到许育仁并不介意她的过往，“那是你的过去，关我何事，你为此受过苦，我当然要更爱你！”就连婆婆也力挺她，让利菁大为感动。

虽然当初不被看好，利菁和老公已携手走过20个年头，感情依旧稳固。两人平常相处时常打打闹闹就像小孩子，性格直率犀利的利菁在老公面前会展现温柔的一面，她说：“我的婚姻之道，是每天勾他脖子轻声说，没有你，我怎么活过来的。”

利菁说，这是事实。她进入演艺圈以来，网民的酸言酸语带给她伤害，但老公总是安慰她：“一个人一生，只要有一个真心爱你的人就够了”，老公也总温柔地说：“别难过，他们伤不了你！因为我会一直抱着你，你只需看爱你的粉丝的留言，其他与你无关，因为你嫁的不是他们，是我。”

利菁说，这就是她从不理会酸民的原因，因为拥有一个爱她的丈夫，也就不在意其他人。

利菁和许育仁已结婚20年。（互联网）

金星离婚12年又嫁同一男人

中国著名主持人金星（55岁）在1995年变性成为女人，在那之前，金星其实娶过一名女子肯波琳。

肯波琳是金星在美国学舞时的同学艾利克的女友，1990年，艾利克和女友因为纽约房租太贵，想与金星合住，金星跟肯波琳开玩笑说：“你和我结婚，你有免费的地方住，我又可以拿到绿卡，这不是两全其美的事情吗？”

两天以后玩笑成真，他们真的去登记结婚了，新娘的男朋友还成了证婚人。2000年，金星在泰国演出的时候，突然接到了肯波琳的电话，要求离婚。原来肯波琳怀孕了，打算跟心上人正式结婚。这一段维系了10年的婚姻因此结束，而两人也从“夫妻”变成了闺蜜。

金星和现在的老公汉斯是在飞机上结识的。这个沉默内敛的德国男人恰好坐在金星的旁边，并马上被她吸引，两人开始聊天，临别还留了电话号码。

相处了两个月以后，金星告诉汉斯自己收养了三个孩子，而且曾经是男性，但是汉斯毫不在乎，完全接受了她。两人在2005年2月1日结婚，但后来因为国籍问题，为了孩子能上学，就办了离婚手续。孩子长大户口落实后，他们在2018年复婚，如今一家五口生活美满。

金星和汉斯一起上节目时透露，虽然她常和汉斯吵架，对汉斯毒舌，但她是打从心里敬佩对方的。汉斯也一直以自己温柔的方式陪伴和包容着她，甚至容不得别人诋毁她。他还曾为了金星辞掉了酬劳丰厚的工作，可见他对她的真情。

汉斯在一次上节目时透露两人相处的细节：“结婚十年，我们从未有过正常的夫妻生活。”一句话惹来网民热议，不过金星却很豁达，坦然回应：“小姐姐有（夫妻生活），但她有感情吗？”

金星打从心里敬佩老公汉斯。（互联网）

河莉秀恩爱十年后离婚

韩国变性女艺人河莉秀（Harisu）婚后恩爱十年，离婚时狂揍丈夫，还把对方打晕了。

47岁的河莉秀1975年在韩国首尔出生。他从小性格和长相就偏向女生，喜欢漂亮的发饰，喜欢涂口红化妆，甚至偷偷穿过妈妈的裙子。

18岁那年，他谈恋爱了，可对方是个男人，也因为这个男人，他萌生了变性的想法。于是20岁那年他踏上了去日本变性的旅程。三年后，她成了女人，拥有精致的五官以及傲人的身材，从此拥有“最美变性人”的称呼，并在韩国一炮而红。

2006年，她遇到歌手郑英镇（Micky Jung），他对她一见钟情，展开猛烈的追求攻势。虽然河莉秀多次拒绝他，他却穷追不舍，甚至不介意河莉秀曾经是个男人。

终于，在2007年河莉秀被他的真诚感动，两人携手走进了婚姻的殿堂。他们的婚礼轰动整个韩国，很多人都在猜测，这段婚姻能维持多久，但两人婚后幸福美满。

然而十年后，他们还是离婚了，主要原因，据说是因为婆家嫌弃河莉秀不能生育，而丈夫也想拥有自己的孩子。河莉秀知道后，愤怒之下对丈夫大打出手，一度将其打至昏厥，并因此被警方拘留。

河莉秀为何如此难以接受？因为早在两人结婚前，丈夫和婆家就知晓她无法生育，丈夫还曾许诺不在乎河莉秀能否生子，可是10年后这却成了离婚的理由，叫河莉秀难过不已。

2020年8月，河莉秀公开与大她4岁的企业家恋爱，郑英镇再娶后也在2019年宣布当爸爸，河莉秀当时大方送上祝福。

河莉秀曾被问到会不会考虑再婚，她回复：“结婚确实蛮好的，但只谈恋爱也很OK，就像电视剧《结过一次婚了》那样也不错。”