香港电影金像奖入围名单公布 《正义回廊》以16项提名领跑 Mirror吕爵安柳应廷争新演员奖

（香港讯）第41届香港电影金像奖星期四（2月9日）下午1时在网上直播公布19个奖项入围名单的记者会，其中《正义回廊》获得16项提名成为本届入围之冠，《神探大战》《饭戏攻心》及《明日战记》皆以11项提名，紧追在后。

《正义回廊》入围主要奖项包括最佳电影、最佳导演和新晋导演（何爵天）、最佳男主角（麦沛东、杨伟伦）、最佳女主角（苏玉华）、最佳男配角（林海峰）、最佳女配角（杨诗敏）、最佳编剧、最佳原创电影歌曲（《活谁的命》）、最佳原创电影音乐、最佳摄影、最佳剪接、最佳美术指导、最佳音响效果及最佳视觉效果。

张继聪郑秀文再争影帝后

早前获得香港电影评论学会大奖最佳男女演员的张继聪、郑秀文，再以作品《窄路微尘》《流水落花》入围最佳男女主角。影帝之争方面《白日青春》包括黄秋生和《神探大战》刘青云；《窄路微尘》袁澧林、《阿妈有咗第二个》毛舜筠、《灯火阑珊》张艾嘉则加入影后之争。

吕爵安以两片入围

Mirror成员柳应廷（左）和姜涛都演出《阿妈有咗第二个》，但担正的姜涛意外出局。（互联网）

2022年多名Mirror成员投入影圈，令2023年新演员奖项竞争更为瞩目。

在《阿妈有咗第二个》担正的姜涛意外出局，反而是同片队友柳应廷（Jer）获提名。吕爵安（Edan）凭《阖家辣》《过时·过节》两片入围。不过姜涛为《阿妈有咗第二个》主唱的《风雨不改》获提名最佳原创电影歌曲，相信他到时有机会上台演唱这首歌。

入围最佳亚洲华语电影的有《海的尽头是草原》《独行月球》《该死的阿修罗》。

第41届香港电影金像奖将在4月16日举行。

《给十九岁的我》退出最佳电影遴选

张婉婷（右二）与《给十九岁的我》参演女生曾到英华女学校出席活动。（互联网）

近期引发热话的《给十九岁的我》有份角逐最佳电影、最佳导演（张婉婷、郭伟伦）及最佳剪接，但参与电影制作的英华女学校通过社媒发声明宣布放弃最佳电影提名，不过声明未提及另外两个奖项会否继续参与遴选。

《给》历时10年拍摄，源起于导演接受母校邀请，记录香港英华女学校重建并追踪六名学生的成长经历。电影2月2日上映后，片中名为“阿聆”的女生联络媒体，撰写万字文章透露自己的精神饱受困扰，从未同意纪录片以任何形式公映。之后另两名女生或受访或在社媒撰文，表示签署同意书是在多方压力下“妥协”或被误导，抗议漠视她们的意愿。《给》上映四天便暂停公映。