断脚、险盲、折肋骨 甄子丹打出一片天

（本地讯）第897期《优1周》星期五（2月10日）出街。本期的封面人物是继续朝100万元本地票房迈进的贺岁片《天龙八部之乔峰传》男主角甄子丹。在娱乐圈，要成为巨星从来就不是那么简单，被尊称“丹爷”的甄子丹也经历高低跌宕后，才有此时的耀眼光芒。

即将“登六”（2023年7月27日庆60岁生日）的“宇宙最强”甄子丹，为电影可以义无反顾，曾经拍到断脚、险盲、折肋骨，还是一直向前；为家庭，他则庆幸遇上爱妻汪诗诗，令他可全心投入追逐电影梦的同时，回到家中也有满满的温暖、幸福。

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