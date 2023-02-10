张根硕充电五年首演刑警 揪出“诈死”骗子？

诱饵 Decoy

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明明死了多年的人，要怎么杀人？

《诱饵》是一部烧脑的犯罪悬疑剧，让观众跟着警员抽丝剖茧，解开谜团。故事从多年前的一起诈骗案说起，卢尚天（许城泰饰）是Bigs Networks投资公司会长，他在2010年以丰厚的分红为诱饵设下骗局，造成数万人遭受损失，许多小市民赔上终身积蓄，甚至有人自杀。卢尚天后来逃往中国，但在当地发生车祸身亡，诈骗案就此结案，受害者无法获得任何赔偿。

来到2023年，先后发生两起谋杀案，两个男子被杀前都曾打电话报警说“卢尚天要杀了我”。负责调查的刑警具都瀚（张根硕饰）发现，两名死者都与当年的卢尚天诈骗案有关。

具都瀚在第一个案发现场发现可疑男子李炳俊（李承俊饰），对方的手机里有死者死状的照片，是警方抵达前拍的。李炳俊称自己是当年诈骗案的受害者，去找死者算账，但抵达时对方已被杀。第二个案发现场，李炳俊又出现，这次还有记者千娜妍（李伊利雅饰），具都瀚因为证据不足，只能放了两人。

三起谋杀案与诈骗犯有关

具都瀚想不通为何两起谋杀案会与死去的卢尚天有关？上司姜次长透露其实有三起，原来在这两起案子之前，有一个女子被杀，她虽然死前没有打电话报警，但桌上留着一张字条写着“卢尚天要杀了我”，这名女子曾是卢尚天的亲信，和他一起逃往中国。

具都瀚发现姜次长要他尽快结案，却对当年的卢尚天诈骗案有所隐瞒。姜次长当年负责卢尚天诈骗案，差一点就能逮捕卢尚天，却接到检察厅的电话，说他妨碍检方调查，被迫中止行动。姜次长照理应该乐见具都瀚借由追查连环杀手，揪出疑似诈死的卢尚天，但他却总在关键时刻妨碍具都瀚继续深查，行径可疑。

具都瀚调查发现，李炳俊和千娜妍出现在案发现场，是根据神秘人的指示，说要以谋杀案为诱饵引出卢尚天，并要他们出现在案发现场，扰乱警方的调查。

随着剧情发展，有多个谜团有待解开，包括姜次长的真正目的是什么？真正的凶手又是谁？具都瀚曾经是专为财阀打官司的知名律师，为何会成为刑警？

《诱饵》分两季，每季六集，第一季自1月27起播出，第二季预计2023年上半年播出。导演金洪善的作品有《诈欺游戏》《吹笛子的男人》“Voice”“Black”《L.U.C.A：物种起源》，擅长营造悬疑氛围，这次除了让剧集弥漫悬疑气息，也以不同的色调和拍摄角度，区分发生在过去和现在的故事。

张根硕上演艺课学以致用

张根硕2018年入伍，2020年退伍，《诱饵》是他入伍前的《Switch-改变世界》后，时隔五年的新剧，也是他第一次演刑警。《诱饵》早前在韩国举行记者会，张根硕分享回归小荧幕的心情：“我要透过这部剧打破观众对我的既定印象，让大家觉得‘哦，原来他也有这一面’。”

张根硕说，这五年并不是像大家以为的“在休息”，而是在充电和等待机会。“我之前一直工作，这五年决定将自己掏空再填满，去做我想做的事情，例如上演戏和编剧课，这次拍摄时就学以致用，会跟导演和其他演员讨论如何将一场戏更好地呈现。演出《诱饵》让我觉得这段等待的时间没有浪费。”

许城泰想透过这部剧成为“反派教科书”。（图片由Prime Video提供）

许城泰从《鱿鱼游戏》之后成了“反派专业户”，这次再度演坏人，之前的角色是演出当下的坏，这次则是演坏人养成记，包括年轻时的经历和为何成为诈骗犯。许城泰笑说：“我想透过这部剧成为‘反派教科书’。”

角色经历不同年代，打扮、说话语气和速度、肢体动作等，也跟着改变，这是许城泰在演出时要特别注意的。他笑说：“这是我第一次穿这么多花哨的衣服，张根硕则是从头到尾都穿同一套衣服。”

前世的冤家们（首播）

e乐（新电信Ch11/501）晚上8.50

韩剧，讲述两个家族解开了存在的秘密与孽缘后，重生成为真正家人的故事。崔高若是极富责任心又热血的准大学生，爸爸因外遇抛弃家人，她必须放弃学业扛起一家之长的重责成为家中支柱，直到她遇到律师闵智硕，对方希望能成为让她依靠的人。

养生有妙方

8频道 晚上8.00

“吃饭七分饱就好”是大众熟悉的饮食养生之道。主持人陈毓芸拜访中医师、饮食治疗师，体验皮拉提运动和姜蝉蒸骨疗法，尝试健康餐盒，分享七分饱如何帮助我们保健养生。

结过一次了

Ｕ频道 晚上7.00

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在硕故意迟到，想让相亲对象徐允熙嫌弃他，没想到允熙对他更感兴趣。在硕只好找多熙假扮女友，但多熙拒绝了。

猫王艾维斯 Elvis

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上6.25

探究Elvis Presley（Austin Butler饰）与经纪人（Tom Hanks饰）超过20年的复杂关系，呈现猫王的精彩人生。