都美竹网剧爆潜规则 “陪睡换角色”音档被公开

（综合讯）中国网红都美竹踢爆人气歌手吴亦凡淫乱史后，知名度大幅提升，随即转战演艺圈，接演网路剧《少女神探》当女主角。不过近日拥有40万粉丝的网红李恩爆料，该剧沈姓导演要求素人演员陪睡换角色。

据《镜周刊》报道，李恩星期四（9日）在微博上传对话截图和录音档，透露有想争取角色的素人女演员，被沈导以面试或试戏等理由邀约“潜规则”，要求陪过情人节，并以陪睡等条件当做是给戏份的“回报”。

另一名女子则提供录音档指控沈导说会先给20万至30万人民币（约4万至6万新元）的片酬，但因被要求陪睡而回拒。没想到沈导要她好好想清楚，半威胁地说若拒绝“你的演员（机会）就没了”。

据了解，《少女神探》未开拍前就掀起高度讨论，爆料曝光后，随即引起中国网民关注。对此，《少女神探》9日在官方微博发布声明灭火，指该名导演是外聘的工作人员，工作范围只负责招募，不是剧组总导演，因其发言不当，已将他开除并永不录用。但李恩反驳指《少女神探》先前的宣传图上总将沈导排在第一，导演位上也只有他一人。

剧组10日早上再发文，表示已对网络爆料进行调查核实。针对导演要求一起过情人节，剧组公开截图，透露是该女子Zhong主动私信沈导，希望得到一个角色，并提议在情人节见面。剧组发文中说，沈导提到见面后可以一起吃饭，女子却趁机截图炒作，以增加自己的曝光度。至于录音档，剧组也认为是爆料女子月亮弯弯“诱导谈话，恶意抹黑剧组。

针对相关爆料，女主角都美竹10日凌晨在微博发文：“如果有拍戏，一定会跟大家分享的，勿信营销号八卦消息，没犯法更不想去自证，早睡，晚安啦。”