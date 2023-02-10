传5年前已打针成瘾 刘亚仁两年跑10家医院

（首尔讯）36岁韩国“青龙影帝”刘亚仁（Yoo Ah-in）爆出长期施打俗称“牛奶针”的异丙酚（Propofol，一种快速强效的全身麻醉剂）。韩国食品药品安全处（食药处）发现他2021年开始在江南一带10家整形外科医院的就诊纪录，怀疑他滥药。

他2月5日从美国洛杉矶返回韩国时，警方持搜索票直接在仁川机场逮人搜身。《SBS晚间新闻》报道，刘亚仁早在2018年就疑似打牛奶针成瘾，2019年江南某整形外科医院职员A受访时透露，有不少艺人到她任职的医院施打牛奶针，当中包括刘亚仁。她说：“看过刘亚仁两三次，最后一次是康城影展之前。”而刘亚仁2018年曾因《燃烧烈爱》受邀参加康城影展。

A也提到，除了刘亚仁，还有许多艺人经常到医院打牛奶针，“他们会说‘我要睡个几小时’，只要快醒了，就会一直要求‘继续注射’。”SBS求证刘亚仁的经纪公司UAA，但相关人士对于刘亚仁是否2018年已经对牛奶针成瘾，并未正面回应。

警方质疑可能吸食其他毒品

韩媒《Starnews》报道，刘亚仁2月5日从美国洛杉矶返回韩国，一踏上仁川机场时就被带到其他通道搜身和扣留物品搜查。警方质疑他可能还吸食其他毒品，当场对他进行毒品快筛。

刘亚仁被拔了约160根体毛，送到国立科学搜查研究院化验，检验结果预计20日出炉。刘亚仁隔天到警局调查则否认用药成瘾，澄清：“平时除了健康检查和手术等必要外，我没有注射异丙酚。”【更新】不过尿液检验结果10日出炉，《韩国日报》报道，刘亚仁的检体验出大麻阳性反应，警方已扩大搜查。

新作品恐被波及

刘亚仁滥药争议持续延烧，他原定6月开拍Netflix夯剧《地狱公使2》，与李炳宪（Lee Byung-hun）主演的Netflix电影《终极对弈》原本规划四五月公开，还有拍好的Netflix原创剧《末日愚者》、电影《HI.FIVE》都可能受影响延后档期。

当中《终极对弈》描述棋手曹薰铉与李昌镐的世纪对决，刘亚仁饰演创下最年轻世界围棋冠军纪录的李昌镐，围棋铁粉认为刘亚仁丑闻恐让李昌镐名誉受损，要求Netflix无限期延后公开电影。