娱乐吃瓜：《铁达尼号》25周年 华人水手蒙冤百年真相曝露

一眨眼,好莱坞巨片《铁达尼号》(Titianic)已经25周年了!这部片在1997年上映时,席卷全球票房,最后以近24亿新元冲上史上冠军宝座,狂赚过亿观众的眼泪。你当年是否也是哭惨的座上客之一?

铁达尼号于1912年4月14日撞上冰山,并在大约2.5小时后沉没。好莱坞大导演詹姆斯卡梅伦(James Cameron)把灾难故事融入爱情传说,搬上银幕,四分之一世纪过去,25周年的《铁达尼号》纪念版又在全球推出了,很可能又要让这部排在影史票房榜第3名的作品,名次往上升了。它也是前30名中唯一一部千禧年前的作品。可以补充第一、二名是哪两部?

这两年也是Cameron的“大赚特赚”年。去年,他的新作《阿凡达:水之道》(Avatar: The Way Of Water)推出,目前已升到影史票房榜的第四名,加上坐季望亚的《铁达尼号》,以及刚打下《复仇者联盟4:终局之战》(Avengers: Endgame)重回冠军宝座的《阿凡达》,影史四强他占其三,堪称“王中之王”。

《铁达尼号》重映,zaobao.sg和你分享一些电影和历史相关却可能罕为人知的点滴,包括铁达尼号上不只有洋人,还有华人,但他们竟然蒙受“贪生怕死”冤屈达百年之久!

1)男女主角四人选二

Leonardo DiCaprio(左)与Kate Winslet演活男女主角。(互联网)

电影能大受欢迎,男女主角杰克(Jack)与萝丝(Rose)荡气回肠的凄美梦幻爱情功不可没。但两位主角演员里安纳度狄卡比奥(Leonardo DiCaprio)与凯蒂温丝乐(Kate Winslet)原来都不是唯一人选。马修麦康瑙希(Matthew McConaughey)与桂莉芙白德露(Gwyneth Paltrow)也在最后试镜的四人名单之中,只是最后没有中选罢了。25年过去,DiCaprio与Winslet仍站稳一线地位,Winslet演技傲人,是演技奖项的入围常客;DiCaprio除了有卖座能力,依然换女友如走马灯,而且几乎不交25岁以上的女子,成为外界最爱议论的八卦。

2)从童星临演“躺赚”推估DiCaprio天价分红

Reece P. Thompson III在电影中的童年照和近照对比。(互联网)

《铁达尼号》票房狂卖,演员如何水涨船高?话说片中有个5岁的临时童星演员里斯汤普森三世(Reece P. Thompson III),他只有3场戏和1句台词——他扮演葬身海难前,和姐姐被妈妈哄着入睡的小孩。他当年的片酬竟然高达3万美元(以现在换算率为4万新元)!这25年来,他每年都会获得250新元以上的电影收入(可能是电视转播的版权收入),偶尔还会突然暴涨,例如2012年《铁达尼号》发行3D电影版本;2017 年重新发行20周年纪念版等。

Thompson告诉媒体,当年妈妈在薪酬优厚的加油站广告,和《铁》临时演员工作之间选择了后者。妈妈说:“我们试试吧,说不定会很棒,就算电影很烂至少能在大银幕上看到。”不过后来Thompson并没进入好莱坞,而是选择“躺赚”《铁》每年分给他的花红。

如果一个童星临演都可以收足25年片酬,主角们一定更是盘满钵满,据知DiCaprio当年签约的片酬为330万新元,并可获得1.8%的分红。截止《铁达尼号》的25周年纪念版上映前,其全球累积票房将近29亿1455万新元,DiCaprio或许从中至少赚取约5576万新元!真的是拍一部片已经一辈子都花不完了。

3)《铁达尼号》和铁达尼号一样昂贵

《铁》取材自遇难游轮的真实故事,铁达尼号于1912年峻工,耗资1.6亿新元打造,号称世界最大型的游轮,更扬言“永不沉没”。《铁达尼号》则耗资2.6亿新元制作,当时也是创下电影史上纪录。不计算通货膨胀,拍一部片和打造一艘超级游轮都一样昂贵呢!

4)船舱灾难场面一镜完成

电影中的船舱淹水场面。(互联网)

片中,海水淹进船舱的灾难场面,是利用34万公升水灌流进场景中拍摄而成。由于这个场面会将船舱内的景貌全部摧毁,所以只有拍摄一次,拍完就没得还原了。最后观众看到的船舱进水画面,全程一镜完成。

5)“真实的”生还者和遇难者

电影中从容赴死的头等贵客夫妇真实存在。(互联网)

片中的男女主角是虚构人物,但不少剧情细节都是真实取材。片中的Rose一度想在游轮上跳海自杀,Jack则劝阻她说:“堕海一刻的感受就好像被千把利刃刺遍全身。”这句话来自铁达尼号真实的生还者查尔斯莱托勒(Charles Herber Lightoller)。片中还有不少对白,也都取自欧美灾难调查听证会中生还者的口述纪录。

剧情描述一名厨师在游轮失事后,没有逃生,反而自顾自地喝酒,任由自己随游轮沉到大海中。现实中原来他是铁达尼号的首席面包师查尔斯贾克林(Charles John Joughin),他浸在摄氏零下的冰水中超过3小时,身体竟然没有失温,全因为喝了大量的威士忌,可以说奇迹般地被威士忌救了一命,成为铁达尼号知名的生还者之一。

影片结尾,一对年老夫妇相拥躺在床上,任由海水注满房间,静待死亡来临,那一幕悲壮又动人,也是电影经典场面之一。这对夫妻也是真实游轮上的乘客,分别为伊西多史特劳斯(Isidor StrausIda Straus)和爱达史特劳斯(Ida StrausIda Straus),他们是美国梅西百货公司(Macy's)的联合创办人,是游轮的头等贵客。游轮遇险后,这对夫妇身为贵宾,原本有机会优先登上救生艇逃难,然而伊西多拒绝比其他男性乘客早一步逃生,太太也不愿丢下丈夫,两人最后一同站立在甲板上,随铁达尼号沉没入海。

6)华人水手含冤百年

《六人:铁达尼上的中国倖存者》以纪录片方式还原历史真相。(互联网)

铁达尼号沉没造成超过1500人葬身大海,约700人获救。根据资料,船上有8名华人,其中6名幸运地逃离鬼门关。然而他们不仅去向成谜,而且故事没有记录,还饱受歧视。一直到了2020年,随着纪录片《六人:铁达尼上的中国倖存者》(The Six)出炉,才揭露真相。纪录片由曾任好莱坞娱乐杂志中国首席记者的英国导演罗飞(Arthur Jones)执导,找来Cameron担任联合监制。

据报道,美国海事历史学家施万克(Steven Schwankert),在一次研究英国水手的历史时,无意间发现铁达尼号上竟然有8名华人。他和罗飞对这八人谜般的下落感到好奇,于是召集来自美英中各国共十几人,成立调查小组追根究底,并开拍纪录片。调查结果显示,这八名华人,大部分是来自广东的职业水手,年龄介于24岁(有一说是17岁)和37岁,在铁达尼号上担任锅炉工人。据知,锅炉工人是船上最辛苦的工种,每天需要工作14或15个小时,而且当时华人船员的工资只有白人船员的五分之一。

工资悬殊暴露了严重的种族歧视,但不仅如此。据报道,8名华人中,有2名溺死(另一说法是被活活踩死),另外5个发现一艘被弃用的破船,并在破船上等待救援期间,遇上救生艇逃生。最后一个则是跟电影中的女主角一样,把自己绑在门板上,在海上漂流期间遇上救生艇,才得以存活下来。

被美国拒绝入境后消失于记载

游轮乘客乘搭救生艇逃生。(路透社)

铁达尼号撞上冰山后,乘客争着上救生艇,当时采取“妇孺优先”制度上艇,据说有美媒质疑,三等舱男性乘客平均存活率只有六分之一,为何华人乘客中八人中有六人成功存活。于是采信华人打扮成妇女,偷取别人位子逃生的说法。然而这次的调查发现,没有证据证明华人幸存者曾乔装或偷位逃生。

船难幸存者获救后被送往纽约医院和旅馆安置,但美国当时实施《排华法案》(Chinese Exclusion Act),这六名华人被拒绝入境,只能辗转乘船前往古巴,从此消失在历史记载中。

调查团队建立了脸书专页,展开艰难的寻人过程。幸存者当时留下的名字都是英文,没有汉字,寻人只能根据读音推敲他可能的名字。幸好当时出海的华人多为广东人,在他们的家乡,许多家族的族谱记载了宗族来源与迁徒轨迹。经过几年的努力,六人的踪迹终于寻获。他们之中,有人病死,有人因在英国遭遇驱逐移民的劳工运动,分别被遣送回香港和印度。只有两人重新返回北美并留下定居。

历史被带种族歧视的传言掩盖

历史文件上有华人水手的记录。(互联网)

跟其他外籍幸存者把故事普遍公开的案例不一样,调查团队发现这六名华人在中国以外的亲人,包括亲生孩子,从未听到当事人诉说自己的经历。团队成员猜测,主因应该是当事人承受了外界流言引致的心理创伤,再也不愿重提往事。

当事人的后裔看到纪录片,得知真相后都哭了。”纪录片团队希望通过挖掘这段海外华工不为人知的历史,为铁达尼号上的华人幸存者,还原一段被带有种族歧视意味的传言掩盖的历史,同时洗清长达百年的冤屈。

19世纪末,华人开始大量移居美国,他们主要从事体力劳动,但在种族偏见与歧视盛行的当年,这些政治弱势者经常必须在缺乏证据时,承担诸如罪案、经济衰退等的代罪羔羊。这部纪录片希望能推翻昔日的谬论,呈现真实的历史,唤醒当今世人的思考。