吴谨言遇前所未有危机 经纪人揭一年不拍戏内幕

（综合讯）中国女星吴谨言2018年凭宫廷剧《延禧攻略》一炮而红，但自此之后十多部戏再无代表作，还挨批演技差。她近一年多来未再拍新戏，外界怀疑她被冷藏，经纪人于正星期五（10日）发长文承认吴谨言的确面临演艺危机。

于正说：“大部分制作人觉得她只合适演某一类角色。我感觉到了前所未有的危机……我决定要先停下来，因为演员是一辈子的行业，要是再消耗下去，等观众彻底看腻了，就彻底没有机会了。”

吴谨言在《延禧攻略》中饰演的魏璎珞，为了寻求姐姐死亡的真相，进入紫禁城为宫女，凭着机灵脑袋在宫中与嫔妃斗智。这角色讨好，加上节奏明快、服装和场景色调美，让她与剧中恋人；饰演富察富恒的许凯同时人气窜升。但接下来她接拍《皓镧传》和《尚食》等多部剧，却难再攀颠峰，人气在前仆后继的新生代人气演员中逐渐下滑。

吴瑾言凭《延禧攻略》一炮而红。（互联网）

于正发现这个问题，于是决定让她沉淀。他在发文中说：“当演员的表演遇到瓶颈时，我便陷入了深深的自责中……找过来的剧本还是很多，但合适突破的几乎没有，而我们想去推的剧大部分制作人都被固有思维洗脑，觉得她只合适演某一类角色。我感觉到了前所未有的危机。”

他与吴谨言讨论过此危机，最后彼此有了共识，“于是我们开始学习表演，观察生活，上台词课，去综艺锻炼跟人接触和展现才艺，演话剧……说实话这一年多的生活非常充实，我眼看着她每天早起，像学生一样跟着老师念台词，眼看着她从腼腆佛系到愿意站出来参加浪姐，眼看着她可以屹立在国家大剧院的舞台上铿锵有力地说着台词。”

但粉丝对于吴瑾言不拍戏的不满，及外界对她屡屡推戏的揣测，给于正巨大的压力，甚至有传言指他将放弃吴谨言。于正原本想让吴瑾言恢复拍戏，但疫情让上门找她的剧本锐减，所以他最终决定不将就，“花无百日红，只有演技才能傍身……今天又有一个新剧本来了，对我和对小吴都是一种挑战，人生从来不怕从头再来……只要你在我就在，我有一口气，你就有一条路，人生长着呢，我们不言败。”吴谨言转发此文，也口径一致地写道：“我们不言败”。