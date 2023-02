“Raindrops Keep Fallin' on My Head” 94岁作曲家逝世

(综合讯)美国作曲家Burt Bacharach(伯特巴克瑞克)2月8日在亲友的陪伴下,于洛杉矶家中辞世,享年94岁。经典电影《虎豹小霸王》(Butch Cassidy and the Sundance Kid)的主题曲“Raindrops Keep Fallin' on My Head”(雨点不断落在我头上)便是他的杰作。

巴克瑞克不单是作曲家,也是歌手、唱片制作人及钢琴家,共创作过500多首歌曲,除了《雨点不断落在我头上》,还有“That's What Friends Are For”(这就是朋友)、“(They Long to Be)Close to You”(想待在你身边)等歌曲,作品都耳熟能详,不仅在美国收音机热播,也出现在电影大片中。在1960与70年代初期他最常萦绕耳边的歌曲,火红程度如同The Beatles(披头四)、The Rolling Stones(滚石乐团)、Bob Dylan(鲍勃迪伦)的作品,并荣登美国告示牌排行榜榜首。

巴克瑞克拿过六座格莱美奖和三座奥斯卡奖,超过1200名艺人演唱过他的作品,包括为Dionne Warwick(迪翁沃里克)、Carpenters(木匠兄妹乐团)等操刀。

巴克瑞克曾与作词人Hal David(霍戴维)合作16年,两人携手创作许多歌曲,包括荣获奥斯卡最佳原创歌曲奖的《雨点不断落在我头上》。于2012年辞世的霍戴维生前受访时曾说:“他(巴克瑞克)就是与众不同……新颖、独创,他的音乐吸引我。”