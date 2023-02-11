“Raindrops Keep Fallin' on My Head” 94岁作曲家逝世

（综合讯）美国作曲家Burt Bacharach（伯特巴克瑞克）2月8日在亲友的陪伴下，于洛杉矶家中辞世，享年94岁。经典电影《虎豹小霸王》（Butch Cassidy and the Sundance Kid）的主题曲“Raindrops Keep Fallin' on My Head”（雨点不断落在我头上）便是他的杰作。

巴克瑞克不单是作曲家，也是歌手、唱片制作人及钢琴家，共创作过500多首歌曲，除了《雨点不断落在我头上》，还有“That's What Friends Are For”（这就是朋友）、“（They Long to Be）Close to You”（想待在你身边）等歌曲，作品都耳熟能详，不仅在美国收音机热播，也出现在电影大片中。在1960与70年代初期他最常萦绕耳边的歌曲，火红程度如同The Beatles（披头四）、The Rolling Stones（滚石乐团）、Bob Dylan（鲍勃迪伦）的作品，并荣登美国告示牌排行榜榜首。

巴克瑞克拿过六座格莱美奖和三座奥斯卡奖，超过1200名艺人演唱过他的作品，包括为Dionne Warwick（迪翁沃里克）、Carpenters（木匠兄妹乐团）等操刀。

巴克瑞克曾与作词人Hal David（霍戴维）合作16年，两人携手创作许多歌曲，包括荣获奥斯卡最佳原创歌曲奖的《雨点不断落在我头上》。于2012年辞世的霍戴维生前受访时曾说：“他（巴克瑞克）就是与众不同……新颖、独创，他的音乐吸引我。”