周冬雨刘昊然被爆同居一年领证 网：孩子眼睛得多小啊

（北京讯）周冬雨和刘昊然领证的消息日前忽然在朋友圈刷屏，在微博社交平台上，不少八卦博主都在发布相关内容，似乎有引爆网络话题的意思。据爆料，两人已经被传同居将近一年，狗仔经常拍到周冬雨深夜到刘昊然家中住，且两人去年11月被爆已经看过婚房，领证似乎也是顺理成章的事。

不过，很快刘昊然后援会就发声辟谣，称网上相关新闻为谣言。并表示已将此事反馈给工作室，请大家专注演员作品，不信谣不传谣。不过有网民质疑：后援会不是应该先跟工作室沟通，然后经当事者确认，而不是直接辟谣？

此外，不管是周冬雨还是刘昊然都没有就此事发声。有网民发现他们俩都曾偷偷上过线，也就代表他们有关注舆论，只是不知道他们为什么不出声回应，而是让粉丝出来辟谣。

刘昊然和周冬雨合作过电影《平原上的火焰》和《燃冬》，两人应该是因戏生情。2019年传出两人在谈恋爱，还曾被网民挖出很多情侣同框，像同款手机壳、情侣拖鞋等，疑似已经同居。

两人一起走红毯的时候，刘昊然会为了周冬雨主动伸手去搀扶，周冬雨则会为了刘昊然和其他男演员撇清关系。2021年8月，有狗仔拍到刘昊然多次前往周冬雨家，后来又一起打网球，感情很好。后来有狗仔爆料称两人一起去看婚房，在外界看来，两人算是默认了恋情。

92年出生的周冬雨刚过完自己的31岁生日，而97年的刘昊然才25岁，如果结婚属实，刘昊然算是英年早婚。从事业上来说，两人现在的人气都不低，刘昊然是第一个票房破20亿新元的95后男演员，也是百花奖年纪最小的影帝入围者，周冬雨则是90后首位三金影后，且已经完成了一次中国电影五大奖项大满贯。由此来看，两人虽然是姐弟恋，还是蛮般配的。

两人站在一起也不违和，因为周冬雨外形并不显老。但有网民调侃说：“他俩是挺有夫妻相的，都是小眼睛。不过，话说这俩结婚了，那他俩生的孩子眼睛得多小啊！”