网传《浪姐4》最后名单有国际天后 新加坡代表是她？

日前有网民在社媒上再次晒出中国真人秀《乘风破浪4》的最终名单，与之前的名单有很大的差别，上面竟然出现了加拿大摇滚天后艾薇儿（Avril Lavigne）和日本前乒乓国手福原爱（Ai Fukuhara）的名字，引起网民热议。新加坡组合BY2的姐姐成员孙涵（Miko）也出现在名单上。

名单上的其他艺人还有田震、孙悦、龚琳娜、徐怀钰、孟庆旸、华宵一、谈莉娜、靳梦佳、王晓晨、陈明、詹雯婷、应采儿、苏诗丁、戚薇、蒋梦婕、黄丽玲、李佳薇、童瑶、许靖韵、朱珠、陈燃。

Lavigne国际知名，网民都说要将对方请来需要花多大的成本，让人家从加拿大跑过来中国成团，这不是开玩笑吗？不过，也有人说，上季连郑秀妍都请来，Lavigne自然也有可能。网上有消息称Lavigne年初参加了B站的跨年晚会，似乎已为中国舞台热身。如果Lavigne真的参加《浪姐4》，网民相信会拉高节目档次。

至于福原爱，有网民质疑她是运动员，完全不沾边，这么多年也没见她唱跳过。不过，上季同样也请来中国运动员徐梦桃参加，所以同样有可能性。

此外，田震和孙悦都是几代人的青春。前者是摇滚天后，音乐风格鲜明，男性化的嗓音加上慢摇滚味，让她被媒体誉为“中国歌坛个性与影响力兼备的实力派歌手”；后者曾是乐坛的一把好手，作品同样广为传唱，从早期的乡村民谣乐，到后来的公益博爱歌曲、劲爆舞曲，从凄苦抒怀歌曲到电子R&B音乐，几乎都有涉猎。

龚玲娜则是音乐界的一股清流，一首《忐忑》让她声名大噪，音乐既前卫又典雅。

徐怀钰和詹雯婷则可能成为本季大赢家，徐怀钰的经典老歌效果不输王心凌，詹雯婷原本是飞儿乐队的前主唱，去年又为电视剧《苍兰诀》演唱主题曲，目前的受关注度很高。

演员选手有戚薇、王晓晨、应采儿、童谣、朱珠等。

关于《浪姐4》的阵容，版本已经不止一个了，不过这次的名单甚至进一步曝露有8名艺人已到长沙，可信度似乎更高。而且，名单上不像过去全是大咖艺人，而是一二三线艺人都有，也让人觉得更接近事实。

不过最后的阵容究竟有谁，还是要等官方亲自官宣。