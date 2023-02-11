黄韵仁10岁女儿演唱《上海滩》 获原唱叶丽仪大赞

本地知名音乐人黄韵仁女儿黄姿宁高歌一曲《上海滩》，原唱者叶丽仪大赞表现很好。

黄姿宁去年年尾拿到街头表演执照后，并于11月13日在国泰大厦外的空地首次街头表演，如今短短三个月的时间，她不但和爸爸黄韵仁一起录制了贺年歌《One，兔》，更开始参与不同类型的表演。

黄韵仁接受《新明日报》访问时说，只要女儿有兴趣，都会支持她参与不同类型的演出，让她有更多的磨练以及累积更多的演出经验，“最近她才帮华纳音乐录制一个视频，因为他们的红辣椒乐队（Red Hot Chilli Peppers）来新加坡，所以就找姿宁做一个翻唱，在TikTok上的反应蛮好的，累计的观看人数高达10万。”

视频观看人数累计60万

姿宁在TikTok上的人气也很高，更扬名海外！黄韵仁说，她的视频累计的观看人数最高纪录为60万，该视频是姿宁花四天的时间，学习新乐器的过程，“其他的视频也有百多甚至上千人观看，而这些观众来自世界各地，包括美国、印度等。”

为300名长者献唱粤语歌

姿宁在新年期间也为300多名乐龄人士表演，“她还特地为那次的表演练了一首粤语歌《上海滩》，练了差不多两个星期。她的演唱我也有剪出来发给原唱歌手叶丽仪看。”叶丽仪对此称赞姿宁的表现很好，虽然年纪还小，但已经能自弹自唱。

提到个人迷你演唱会，黄韵仁认为目前还不太适合“因为一个个人演唱会，歌手本身需要经过了很多的磨练，如果还在练习的阶段，那就应该先专注在累积经验。”

黄韵仁也说，除了英文歌，也将让女儿多练习华语歌，目前姿宁已经学会了四首华语歌，包括周华健的《朋友》、五月天的《温柔》、告五人的《好不容易》、动力火车的《明天的明天的明天》以及一首粤语歌《上海滩》，“不过她学得有点慢，一首歌大约要花两个星期来学习，英文歌的话差不多一个星期就学会了。”

给爱女表现80分 为课业减少演出

黄韵仁认为姿宁学唱华语歌也对她以后的口试有所帮助，而通过女儿喜欢的音乐来学习语言会是一个很好的动力。

黄韵仁也说，其实不希望女儿的街头表演过于频密，以便能有更多时间参与其他类型的活动及练习新歌、学习课业的知识，“这样她每一次的表演都会带给观众新作品。”

首次街头表演，黄韵仁给女儿的表现打70分，“那一次算是很好，因为那天都是她认识的人，之后的表演因现场很多陌生人，她比较紧张所以表现没那么好，不过现在没那么紧张了，表现也有在进步，所以现在差不多在70到80分。”

姿宁今年进入小学四年级，课业变得较繁重，所以黄韵仁说，会减少安排她演出。不过黄韵仁并不担心女儿的学业，“因为她是一个很自我激励的小孩，也很喜欢学习，成绩也不错，而且还是她自己选择要上华文补习，每个星期一次，三个小时。”