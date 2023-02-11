演教授下足功夫 陈豪：我也可以文绉绉

目前正在播映的香港无线电视新剧《新四十二章》，讲述的是流传已久的失落宝藏《四十二章经》辗转从清代流落到21世纪的香港，几个主角运用自己的专长及异能，展开一段你争我夺的奇幻寻宝之旅。而剧中，陈豪不但是个大学中文教授，同时也是清朝康熙帝的转世。

第一次饰演大学中文教授，陈豪在剧中不但风趣幽默，且经常出口成章，引经据典，他接受《新明日报》访问，坦言对自己而言挑战不小，“我的台词有很多诗句和古文，这些都是我不熟悉的，再加上还有古文的考究，特别是清朝的清文，所以我得花很多时间去研究，去学习和掌握。”

陈豪说，除了上网搜集资料之外，他也透过人脉关系，向在籍的大学教授请教，如大学教授讲课时的言行举止等，希望自己饰演的大学教授出街后能“以假乱真”，让观众觉得十分逼真。

“还有另一个最大的挑战, 是不容许自己讲出半句英语，而且亦希望透过中文教授这角色, 让大家知道陈豪原来都可以文绉绉的。”

与新生代合作有火花

《新四十二章》一剧集合了不少新生代演员同台演出，像周嘉洛、江嘉敏和邝洁楹等，记者问陈豪对他们的印象如何？

他答道：“能够和新生代的演员合作, 会更有新鲜感和帮助冲击不同的化学作用；我认为他们为剧集带来更多的阳光感！”

赞龚嘉欣演活角色

继《杀手》后，再度和龚嘉欣合作，陈豪大赞她把角色演得栩栩如生！

提及和龚嘉欣再次合作，陈豪说两人合作过多次，而且每次龚嘉欣饰演的角色都有很多挑战，“像这次在《新》剧中，她的牺牲很大，要满脸贴着胡子，且又力大无穷，确实不容易。”

不过，他称赞道：“龚嘉欣就是有办法将把角色演活，十分可爱。”

太太复出拍剧确诊 感激剧组互助精神

太太陈茵媺复出拍剧不料确诊，陈豪感激剧组发挥互助互爱的精神。

已经有八年没拍戏的陈茵媺月前复出，伙拍老公陈豪在新剧《罗密欧与祝英台》演情侣，这也是夫妻俩时隔12年再合体。

月前，一向防疫滴水不漏的陈豪和陈茵媺也失守，先是小女儿确诊，接着是陈茵媺在拍剧途中也染冠病，唯有暂时停工休息，幸好陈豪至今依然百毒不侵。

提及太太确诊，陈豪说真的是防不胜防，“其实除了太太外, 当中有不少导演监制和演员们都先后患上冠病，但是整体拍摄没有停顿, 最后太太和全体人员最后都康复复工直至完成拍摄，这份团队互助互爱的合作精神, 尤其感动！”

《新四十二章》，每逢周一至五晚上8时30分翡翠台（星和娱乐838频道、新电信电视511频道）播映，也可在Hub戏剧首选（星和娱乐860频道）、Go Select及TVBAnywhere+应用观看。