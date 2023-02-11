迪丽热巴被爆“怀孕照”卷入黄景瑜 两工作室声明“有关键共同点”

文 /
洪铭铧

来自 / 早报数码

更新 /
更新 / 2023年2月11日 5:51 PM
发布 /
发布 / 2023年2月11日 4:16 PM
迪丽热巴（左）、黄景瑜遭传孕事，引人高度关注。（取自艺人微博）
迪丽热巴（左）、黄景瑜遭传孕事，引人高度关注。（取自艺人微博）

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迪丽热巴9日遭一名中国狗仔博主晒“疑似孕照”，暗示预产期在10月，其绯闻男友黄景瑜也被标注，恭喜升级（当爸），怀孕传闻冲上微博热搜。迪丽热巴工作室10日下午发声明针对近期的传言提出警告黄景瑜工作室则于同日晚间发出“名誉维护权”的声明，称已对恶意编造并传播侮辱性谣言的行为进行取证，将追究到底。

有娱乐博主细看两人工作的声明后，称两边的声明都有个关键共同点，即都是对过往及近期的谣言、侵权概括提出警告，但非特别针对这次的怀孕传闻正面回应。还有网民觉得声明内容模棱两可，疑惑为何不明确表示艺人单身，或直接表明两人并无关系。

中国狗仔博主“超能摄影阳阳”公布的“怀孕视频”，没有点名，只见里面一名戴黑帽与口罩的女子，身体被一件大长外套紧紧包住，身影略嫌膨胀，看似有孕，但外界直接替迪丽热巴对号入座。博主同日晚间又发文标注黄景瑜，恭喜他升级，虽没有写出“当爸”，外界已解读为他是指黄景瑜与迪丽热巴有关。

博主发文如此隐晦，很可能是不想负上任何法律责任。传闻冲上热搜后，zaobao.sg记者发现这则博文，两天后吸引26万人点赞，2万多人留言，不过在可以看见的留言中，有大半并不相信视频足以证明迪丽热巴怀孕。

休息8个月多被指“举动反常”

迪丽热巴被狗仔拍下这张“怀孕照”。（取自微博）

 

另外，有博主也总结迪丽热巴近期的动向，发现她有些“反常举动”。例如前段时间，她一反常态不秀窈窕身材，而是身穿宽松毛衣出席某活动，但当晚只有她一人穿毛衣，其余女嘉宾全是礼服。更有眼尖的网民发现，她连指甲油都没涂，身穿的毛衣因为版型宽松也显得肚子微微凸起。

在工作日程上，迪丽热巴从去年6月份拍摄完电视剧《公诉精英》之后，便一直没有进组拍戏，算下来已经快8个月了。刚被官宣成为某高奢品牌大使的她，按照时尚圈的惯例，会受邀参加时装周和上杂志封面，但她没去巴黎时装周就让人奇怪。另外，她连重量级的红毯走秀也照样缺席，年初的跨年晚会也不见身影，似乎所有对外的行程全部取消了。

去年底，迪丽热巴曾晒出腹肌照片疑似澄清怀孕传闻，但有网民指出那是旧照。

怀孕传闻越演越烈，两位当事人却都没有给予正面回应，仅由工作室发布严厉声明，语言措辞又被指含糊不清，避重就轻，于是助长了怀孕谣言的传播。不过也有网民力赞工作室发声警告，认为不能容忍造谣者，更建议直接提告。

迪丽热巴去年底曾晒腹肌照澄清怀孕传闻，却被指是旧照。（取自艺人微博）

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