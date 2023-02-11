迪丽热巴被爆“怀孕照”卷入黄景瑜 两工作室声明“有关键共同点”

迪丽热巴9日遭一名中国狗仔博主晒“疑似孕照”，暗示预产期在10月，其绯闻男友黄景瑜也被标注，恭喜升级（当爸），怀孕传闻冲上微博热搜。迪丽热巴工作室10日下午发声明针对近期的传言提出警告，黄景瑜工作室则于同日晚间发出“名誉维护权”的声明，称已对恶意编造并传播侮辱性谣言的行为进行取证，将追究到底。

有娱乐博主细看两人工作的声明后，称两边的声明都有个关键共同点，即都是对过往及近期的谣言、侵权概括提出警告，但非特别针对这次的怀孕传闻正面回应。还有网民觉得声明内容模棱两可，疑惑为何不明确表示艺人单身，或直接表明两人并无关系。

中国狗仔博主“超能摄影阳阳”公布的“怀孕视频”，没有点名，只见里面一名戴黑帽与口罩的女子，身体被一件大长外套紧紧包住，身影略嫌膨胀，看似有孕，但外界直接替迪丽热巴对号入座。博主同日晚间又发文标注黄景瑜，恭喜他升级，虽没有写出“当爸”，外界已解读为他是指黄景瑜与迪丽热巴有关。

博主发文如此隐晦，很可能是不想负上任何法律责任。传闻冲上热搜后，zaobao.sg记者发现这则博文，两天后吸引26万人点赞，2万多人留言，不过在可以看见的留言中，有大半并不相信视频足以证明迪丽热巴怀孕。

休息8个月多被指“举动反常”

迪丽热巴被狗仔拍下这张“怀孕照”。（取自微博）

另外，有博主也总结迪丽热巴近期的动向，发现她有些“反常举动”。例如前段时间，她一反常态不秀窈窕身材，而是身穿宽松毛衣出席某活动，但当晚只有她一人穿毛衣，其余女嘉宾全是礼服。更有眼尖的网民发现，她连指甲油都没涂，身穿的毛衣因为版型宽松也显得肚子微微凸起。

在工作日程上，迪丽热巴从去年6月份拍摄完电视剧《公诉精英》之后，便一直没有进组拍戏，算下来已经快8个月了。刚被官宣成为某高奢品牌大使的她，按照时尚圈的惯例，会受邀参加时装周和上杂志封面，但她没去巴黎时装周就让人奇怪。另外，她连重量级的红毯走秀也照样缺席，年初的跨年晚会也不见身影，似乎所有对外的行程全部取消了。

去年底，迪丽热巴曾晒出腹肌照片疑似澄清怀孕传闻，但有网民指出那是旧照。

怀孕传闻越演越烈，两位当事人却都没有给予正面回应，仅由工作室发布严厉声明，语言措辞又被指含糊不清，避重就轻，于是助长了怀孕谣言的传播。不过也有网民力赞工作室发声警告，认为不能容忍造谣者，更建议直接提告。