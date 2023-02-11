胜利判决书曝光犯罪细则 曾说裸女照“新加坡中间人给的”

（首尔讯）原定11日出狱的BIGBANG前成员胜利（Seung-ri），9日上午从韩国骊州监狱出狱。他提早出狱两天，让韩媒扑了个空。不过韩国JTBC电视台取得胜利的判决书，他多项犯罪细则被公开。

2021年8月，胜利获判中介性交易、赌博、非法换汇、违反食品卫生法、挪用公款等9项罪名；去年6月，他被判有期徒刑1年6个月。

根据JTBC的判决书显示，2015年12月，日本的投资者为了见胜利来到韩国，随后在机场到酒店的高级车辆内开始介绍集体性交易，到达酒店进行了性接待。胜利以日本、香港、台湾的投资者为对象，从15年12月起，两个月里面的性接待次数达29次，场所包括酒店、居所和餐馆。法院证实胜利为了性接待花费4万5000新元。

保安殴打顾客视频开启“胜利门”事件

根据判决书，胜利2016年6月在中国举行BIGBANG粉丝见面会，结束之后非法偷拍了中国女性。不知姓名的三名中国女性裸体趴在床上被拍摄身体背面，然后还被发送到了胜利的聊天群。胜利解释这是从新加坡的中间人那里收到的图片，不是自己拍的，但是法院认为根据证人和当时的对话脉络，无法接受胜利的说法。

2019年，网上曾曝光一段“Burning Sun”夜店保安殴打顾客的视频，地点便是胜利经营的夜店，从而牵扯出夜店背后更多的犯罪。视频中挨打的男顾客在胜利的夜店里看到一名女士被下药迷晕，还被人拖着走，男顾客上前阻止，却遭到保安的殴打，韩国警方到场后反而扣押了男顾客。

这段视频曝光后，引起了韩国社会的强烈反响。胜利经营的夜店被查出涉嫌组织性交易以及洗钱等恶行，一些男艺人也被爆出参与其中，崔钟勋、龙俊亨、李宗泫等人在聊天群中不堪入目的谈话也陆续被曝光。“胜利门”事件正式爆发后，胜利作为夜店的经营者被法院判处了1年零6个月的有期徒刑。