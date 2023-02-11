业界人士选2022韩剧最佳CP 李钟硕配林允儿三甲不入

（首尔讯）韩国媒体“Joy News”早前总结了200名业界人士的意见，做成2022年度演艺方面的评比结果。近日认爱IU的李钟奭（Lee Jong Suk），在《黑话律师》中配搭林允儿（Yoona）名气最大，不过在“最佳韩剧情侣”投选仅获18票，三甲不入。最受欢迎得主是获得61票的《非常律师禹英禑》中，朴恩斌（Park Eun-bin）与姜泰伍（Kang Tae-oh）的“鲸鱼CP”，两人在剧中可爱又甜蜜的互动，让人隔着萤幕也能感受到美好的恋爱氛围。

包含导演、制作人、记者等领域的业界人士，投票选出心目中的“最佳韩剧情侣”，几对热门萤幕CP毫不意外地都出现在榜单上。

朴恩斌饰演的禹英禑对于鲸鱼高度热爱，除了法律以外，话题几乎都是围绕在鲸鱼身上；姜泰伍饰演的李濬浩接受了与众不同的她，冲破现实的障碍毫不犹豫选择爱情，这种接近幻想般的美好关系让不少人羡慕。

李濬浩曾用“单恋一只猫”来形容对禹英禑的感情，虽然偶尔猫会让猫奴感到孤单，但同时也会带来幸福。禹英禑则以“说单恋不对，因为猫也爱着猫奴”来证明彼此之间是双向的爱。

李濬浩不顾大众眼光，执著且坚定地说：“就算别人说不是，只要我说是爱情，那就是爱情。”也成为鲸鱼CP的经典告白台词。两人打造的粉色浪漫虽然在现实生活中困难重重，却也更令人印象深刻、深入人心。

《我的出走日记》CP获选亚军。（互联网）

第二名是《我的出走日记》中孙锡久（Son Seok-goo）、金智媛（Kim Ji-won）的“崇拜CP”，得票38。金智媛一句：“崇拜我吧！”成为两人关系的开关。剧情道出成年人世界的压抑以及对生活的厌烦与不安，男女主角一个酒鬼、一个社恐，两个边缘人跳脱韩剧爱情的公式，试图以崇拜填满对方内心的空洞，也打动的观众。

《二十五，二十一》金泰梨（Kim Tae-ri）、南柱赫（Nam Joo-hyuk）组成的“白桃CP”位居第三，得票33。两人曾是彼此生命里的一道光，短暂交会却在时代的洪流画下句点，成为两条平行线。那种遗憾又无奈的心碎，尽管对观众来说称不上是美好的收尾，但或许也如实刻画了一部份人生命里曾经存在并逝去的爱。

《社内相亲》的安孝燮（Ahn Hyo-seop）、金世正（Kim Se-jeong）获得第四名，得票21。《黑话律师》的李钟奭、林允儿CP紧追在后，还有《柔美的细胞小将2》金高银与朴珍荣、《我们的蓝调时光》裴贤圣、卢允瑞以及金宇彬、韩志旼同样榜上有名。