分手的决心 Decision to Leave

tvN Movies随选（新电信Ch528） Viu 已上线

韩国名导朴赞郁执导，全片情欲暗流汹涌。故事讲述一起男子从山顶坠落身亡的意外，让刑警海俊（朴海日饰）遇见死者妻子宋瑞莱（汤唯饰）。面对丈夫的死没有特别情绪的瑞莱，海俊开始对她产生怀疑。

海俊调查瑞莱案发当天的不在场证明，在讯问及跟监埋伏的过程中，他发现自己越来越在意她。瑞莱即使知道海俊对自己抱持疑心，仍毫不犹豫地面对他。隐藏真心的嫌犯，以及对嫌犯同时产生疑心和关心的刑警，他们最后的决心是什么？

鸟语花香一整年 One Year In The Gardens

8频道 晚上10.30

红脚斑秧鸡的体积只比家居猫小一点，它非常害羞，总是保持着高度戒备。把树林当健身室的小猕猴，用弹力超强的肌肉，跳到5米的高处，它的长尾巴可以协助平衡。想要知道更多生物鲜为人知的一面？一起来揭开新加坡植物园的新奇世界。

玩命关头9 F9: The Fast Saga

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

唐老大（Vin Diesel饰）与伙伴必须对抗一名国际恐怖分子，但对方竟然是唐老大和蜜雅的兄弟雅各。

一秒拳王

卫视电影台（星和Ch866） 晚上9.30

香港电影，赵善恒自编自导。讲述周天仁（周国贤饰）拥有预知未来一秒的能力，屡战屡败的拳击教练阿信发现后，拉拢他合作挑战秒杀拳王Joe，一秒虽短，却能反败为胜。