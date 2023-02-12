刘亚仁染毒四代言下架 恐赔3800万毁约金

（首尔讯）36岁韩国“青龙影帝”刘亚仁（Yoo Ah-in）2月8日惊爆长期注射俗称“牛奶针”的异丙酚（Propofol），尿液检体还被验出大麻阳性反应，不仅引响演艺作品，手上代言也岌岌可危，或必须赔上360亿韩元（约3800万新元）违约金。

刘亚仁染毒事件一爆发，他代言的中国服饰迅速和他解约并发声明撇清关系。他在韩国代言的维他命品牌，已在其网站和YouTube上删除他的所有照片。其他食品、美容和时尚的代言也开始删除刘亚仁的痕迹。

据报道，刘亚仁在2015年的代言身价约6亿韩元（约63万新元），近年随着他的人气三级跳，代言费已上涨到9亿韩元（约94万新元）。如今涉毒，不仅引响广告商，还恐怕要赔上十倍违约金，照这么算，目前四项代言受累，就可能需要赔上360亿韩元（约3800万新元）。

他与李炳宪主演的Netflix电影《终极对弈》（The Match），以及Netflix原创剧《末日愚者》（Goodbye Earth）、电影《HI.FIVE》都已经拍好，相信也被波及。刘亚仁预计6月开拍Netflix的《地狱公使2》（Hellbound 2），是否会被换角目前不得而知。Netfllix表示，“正在掌握状况”，《HI.FIVE》的发行公司NEW也说，“目前上映日还没确定，持续关注状况中”。

根据韩国毒品管理法，不管是吸食大麻或施打异丙酚，或判5年以下有期徒刑，5000万韩元（约5万新元）以下的罚款。过往韩星染毒案例，朱智勋、BIGBANG队长G-DRAGON（权志龙）及T.O.P（崔胜铉）、iKON前队长B.I都被判缓刑；朴有天遭羁押后获缓刑释放。涉嫌施打牛奶针遭起诉的河正宇、朴诗妍、Brown Eyed Girls成员佳人、辉星等人也被罚款。