拼命接演出挣钱 廖永谊：盼给女友风光的婚礼

春节天天接演出，Ah Boy廖永谊拼命赚钱，他拟存逾10万：希望能给女友风光的婚礼！

廖永谊向来拼搏，前几年受到冠病冲击，事业严重受挫，他患上抑郁症，终日郁郁寡欢。他努力冲出心病的牢笼，学习烘培、直播，但发展都不能尽如人意，去年年底，他开始尝试走出去，积极运动，说也奇怪，心态变好也开始转运。

访问永谊的时候，他刚完成表演，准备赶下一场，说：“从农历春节开始，天天有演出”，他没去算场数，但至少有超过20场歌台商演，原本充满阴霾的前景，忽然就仿如拨开云雾见晴天。

“我感觉自己的事业像是‘起死回生’！”永谊难掩喜悦心情。

在永谊精神处于最不稳定状态的时候，女友不离不弃，相恋五年，风雨同路，永谊感恩女友，他对《新明日报》记者放话，要给女友一个风光的婚礼，让她幸福一辈子，“今年是没时间结婚了，要努力赚多一点钱，存够了钱，再给我机会向她求婚，履行我对她的承诺。”

永谊不排除先注册，后再办婚礼的做法。

记者打趣问永谊，既然要赚钱结婚，多少才算够？

他想了一想：“我没正式算过，也没什么概念，但如果要办个风光婚礼，是不是要存够10万甚至20万呢?”

女友倒是从未介意，男友好，就是她好。

来临的情人节，永谊与女友都有工作，他笑说：“我不是一个浪漫的男友，但请她吃一餐，送礼物，仍是必须做的事。”

不抗拒裸露戏或演坏人

除了演出满档，永谊也接下两个广告，有新电影在谈。

广告酬劳很不错，电影处于洽谈阶段，永谊说，表演始终是他的最爱，“我不是什么明星，我只是一名演员，不会有形象包袱，要演歹人要裸露都行，只要剧情有必要就去做，乱来的就不行。”

他最近也首次当上制作人，制作了两首歌曲，一首是串烧组曲，另一首则是带励志意味的新歌《赴汤蹈火》，作曲人是陈华兴，难得的是人气很旺的歌台宝贝姐妹也跨刀，将与永谊，以及最近认识的两名歌坛男新人一起拍摄音乐MV，本月17日与19日就展开拍摄，MV导演是陈庆光。

永谊是梁导爱将，梁导有邀他拍电影吗？

“他说减肥了再找我拍，呵呵。”永谊最瘦的时候只有63公斤，如今体重75公斤，看来有得减。