欧伟毅拟办“飞鹰”狮城演唱会 刘文正或献“声”

获金主支持，本地媒体人欧伟毅设梦田国度，拟办飞鹰三姝回归狮城演唱会，巨星刘文正或献“声”舞台！

“拼命三郎”欧伟毅涉足演艺圈40年，疫情肆虐三年，他一度不想再做，却在此时获得本地一上市公司金主金援，支持他继续为演艺翱翔，并给予鼎力支持。

欧伟毅在受宠若惊同时，也将奋力开拓更大的演艺视野，去年底，他将原本的梦田音乐拓展成梦田国度(Dream Nation)，双线发展音乐与戏剧，传承过去、展望未来是他的目标，问起演唱会，他满腹密圈，今年到明年3月，将办25场演唱会！

飞鹰三姝有望合体？

当中，飞鹰唱片38周年回归狮城演唱会将备受瞩目！伟毅曾是本地飞鹰唱片老板之一，另一名老板正是刘文正，当年飞鹰旗下的歌手名气个个响当当，包括方文琳、裘海正、伊能静，巫启贤、李仪文、霍正奇、杨大为等等，他正紧锣密鼓联系，希望于明年3月中促成飞鹰歌手回归狮城盛事，“我会游说刘文正，希望他届时能为演唱会献‘声’！”

伟毅叹说：“早在2018年一次聚餐，巫启贤已主动提起飞鹰回归演唱会的事，当时方文琳、裘海正已有很高的演出意愿，我也积极筹备，碍于资金、也因疫情停摆，期间曾跟伊能静初步接洽过，李仪文、霍正奇已经答应，如今资金到位，就能撮合飞鹰回归狮城舞台美事！”

欧伟毅称会游说刘文正，希望他届时能为演唱会献“声”。（受访者提供）

4月办“本地版披哥”演唱会

张罗的音乐演唱会将分大中小型，伟毅说：“我向来希望提携新人，拟办新人走心音乐会，网罗台湾、香港新马甚至中国有创作才华的新人唱将，推介上舞台。”

像来临的4月6日及7日，梦田国度就将举办台湾创作女歌手吴汶芳及庄鹃瑛的走心音乐会，命名“走心”，是希望演出回到音乐的本质，走的是温馨路线。

除此之外，伟毅将于4月底举办新加坡派男同学演唱会：“走的是中国歌唱竞技《乘风破浪的姐姐》或《披荆斩棘的哥哥》路线，让歌手在舞台上PK竞技，计划先办男同学PK、再办女同学PK。”

欧伟毅（左四）与飞鹰三姝伊能静（左一）、裘海正（中）以及方文琳。（受访者提供）

网罗新马港台红人义演 找“荧幕情侣”罗兰胡枫

伟毅也计划办大型慈善义演，“希望汇集很久未来新、来自新马港台的艺人，以合家欢姿态上台办慈善义演，除了歌唱、也演出戏剧甚至有义卖环节。”

伟毅已联系上扮演超过50次“英女皇”的资深女星罗兰，为善不落人后，罗兰姐一口答应，伟毅也透过中间人联系修哥胡枫，这对“荧幕情侣”若能狮城聚首肯定不愁没娱乐话题。

欧伟毅与王祖贤昔日合照。（受访者提供）

人脉广 想邀王祖贤 王杰来新

伟毅与港台巨星结缘很深，若能拉拢到影后甄珍、林青霞、王祖贤、秦祥林、汤兰花、恬妞、胡锦等人来新共享盛举，巨星多年后云集狮城，肯定热爆本地娱乐圈，不过，伟毅被问起不把话说满，只说“极力联系中”。

“放眼娱乐圈，至今令人难忘的仍是昔日巨星，尽管多少年过去，观众不曾将他们忘怀，希望透过我的人脉，能让经典重现狮城，当今很多偶像如泡沫，若欠缺站在舞台上的实力，红不过两年就没有了，但发掘新人是必须的，因此，除了已是旗下歌手的谢逸轩，公司也积极签下新人，包括中国网红，以及本地创作型歌手。”

问起大型演唱会，伟毅也希望能邀得巨星王杰来新办演唱会，若能成事，也将成为狮城惊叹号。