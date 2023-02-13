戏中反派大叔 戏外浪漫宠妻

影视作品中凶神恶煞的艺人，戏外不乏浪漫细胞。在情人节来临的当儿，看看本地演员池素宝、香港艺人张颕康和韩国男星许城泰与荧幕形象反差的浪漫细胞。

池素宝至今保留太太第一次送他的礼物收音机，也会在街头情不自禁亲吻太太；张颕康在《逆天奇案》买凶杀人等无恶不作，私下与太太恩爱如初，三个月前庆祝结婚10周年时，他还发了一段“爱的宣言”；许城泰有“反派专业户”称号，更凭《鱿鱼游戏》的恶霸角色人气暴涨，私下却是宠妻魔人，天天早起给妻子做早餐。

池素宝——太太送的收音机听50年

池素宝与太太年轻时常去海边约会，至今仍常常一同去看海。（受访者提供）

池素宝演过不少好人角色，也演出不少凶神恶煞的反派，他在短片《私会党》中因为自己的女人（李芝瑛饰）劈腿，他狂打与蹂躏她，非常凶残。私下的池素宝却有浪漫的情怀，至今还保留着1970年代与太太（陈晓燕）还是男女朋友约会时，女方送他的第一个礼物收音机。

这台只有一个频道的收音机，池素宝夫妇放在床头近50年。（受访者提供）

池素宝接受《联合早报》电访时说：“放在床头，快50年了，只有一个频道，还可以收听，不过声音不好。”

他与太太是在一个朋友的生日派对上认识的，他打趣说：“那个年代娱乐休闲活动没有现在多，大家就喜欢办生日派对，我有一个朋友，有一年的生日就办了50次派对。”

他忆述当时自己还在当兵，每月领90元薪水，陈晓燕知道他口袋没什么钱，两人在红灯码头约会时，她就亲自做了四个鱼柳与番茄带去约会，让他至今仍回味不已，“还记得那个味道，因为当时能吃西餐是很了不起了。”他也说：“我是甘榜穷小孩，她是家境不错的坡底女孩，追她得鼓起很大的勇气。”

每年的特别节日包括情人节，他会给太太送花，“我们也喜欢到海边走走。”除了常去当年约会的红灯码头，两人在当时首都戏院要拆掉时，还带了孩子们去那里，并告诉孩子那里是父母当年常约会的地方。他说：“我们结婚快50年了，婚姻难免起起落落，但都携手度过。”

《私会党》的池素宝（左）对出轨的李芝瑛怀恨在心。（受访者提供）

几年前陪女儿到韩国念硕士课程，两人在街上闲逛时看到美景，他情不自禁地亲吻了太太。记者问他，在大庭广众下太太不会别扭吗？他笑笑回应：“不会。疼她的举动，她很开心。”

池素宝认为自己最坏与最浪漫的角色，都在《私会党》里所饰演的黑帮老大身上，“他对李芝瑛的爱有着浪漫，但无法忍受她出轨，所以为了爱而杀掉她。他把她吊了起来折磨她，其实他的内心很痛苦，所以最坏最浪漫都发生在这个角色上。”

张颕康——结婚10周年发“爱的宣言”

张颕康在《逆天奇案》与刘佩玥饰演夫妻，他的角色爱妻爱得痴情成狂。（互联网）

41岁的无线艺人张颕康从影超过20年，诠释过许多角色，要说这一两年让观众留下深刻印象的，少不了他在警匪剧《逆天奇案》（简称《逆天》）饰演的魏子乐，剧中他与刘佩玥是夫妻，爱妻爱得痴情成狂，为了替太太报仇不惜一切，包括策划“杀虎案”向飞虎队报仇，买凶杀人等，无恶不作。

戏中奸到出汁，张颕康戏外与太太麦雅致则是圈中出了名的恩爱夫妻。他不时会在社媒上载跟太太放闪的甜蜜合照，夫妻俩三个月前庆祝结婚10周年时，他还发了一段“爱的宣言”，感谢太太一直以来的体谅。除了结婚周年，夫妻俩每年都会庆祝情人节，今年不例外。

张颕康接受《联合早报》访问以录音作答说：“每一年都会送礼物，不过我们每一年都会在前一天的13日才想怎么庆祝，我觉得这样比特地计划怎么去庆祝更好。我们都觉得只要有彼此就会很开心了！”

张颕康和太太麦雅致2022年11月庆祝结婚10周年。（互联网）

张颕康自觉不是个浪漫的人，他告诉记者，想不到自己做过什么浪漫的事。至于拍过最浪漫的一场戏，他笑答：“真的想不到，对不起啊！我觉得这是我最浪漫的一件事，哈！”

张颕康和太太育有三个可爱的儿女，当了爸爸之后，他在接演角色尤其是奸角之前，会否有多一些考量？“我不会想这件事，只会想角色有没有得发挥。像我的大女儿现在大了，知道爸爸是演员，时而演好人，时而演坏人。”

除了《逆天》，张颕康曾在《法证先锋IV》《解决师》《城寨英雄》等几部剧演反派，他直言不担心被贴上奸角标签，庆幸一路走来除了演反派，也有监制找他出演其他角色。

无线昔日花旦佘诗曼近日上节目提及曾因2004年《金枝欲孽》中的尔淳过于狠辣而丢了代言，之后15年没再接反派角色，直到遇到《延禧攻略》中的娴妃才打破以往顾虑。问张颕康是否有这层顾虑？他淡笑说：“因为我没有太多代言机会，所以从来不担心，就尽力演好角色。观众的眼睛是雪亮的，看到演员不会想你是正派或反派，只会觉得你演得好与不好。”

许城泰——是宠妻魔人“许可爱”

《鱿鱼游戏》的许城泰在荧幕上常演恶人。（互联网）

韩国男星许城泰有“反派专业户”称号，更凭《鱿鱼游戏》101号恶霸“德秀”一角人气暴涨。2023年，他在新作《诱饵》再度演坏人，诠释一名诈骗犯的人生。恶人形象令观众印象深刻，但许城泰本人性格与这些恶角天差地远，现实生活中有另一个绰号“许可爱”，不仅个性腼腆，还是个宠妻魔人。

毕业于釜山大学俄语与俄罗斯文化学系的许城泰，踏入演艺圈之前曾任职LG电子海外事业行销组，后来跳槽到韩国三大造船公司之一的“大宇造船海洋株式会社”，却在2011年34岁升职科长之际，参加SBS演员选秀节目《奇迹的选秀》。

他当时在节目中提到新婚半年的老婆无条件支持，“老婆告诉我，一路上看着别人的眼色，现实中为了钱而活，现在不要想这些，就跟随梦想去吧。”他不负太太的期待，以精湛的演技获得第五名，之后舍弃年薪7000万韩元（约7万4000新元）的工作踏入演艺圈。

许城泰私下非常宠妻，天天早起给妻子做早餐。（互联网）

老婆一路上的陪伴与支持，许城泰以满满的爱回报。他曾在综艺节目《全知干预视角》被经纪人爆料，不仅天天早起给妻子做早餐，还会变化各种料理，家务事也能一手包办。节目中，许城泰熟练地挑拣菜叶，也展现好厨艺，网民纷纷大赞，“会做家事的男人最帅”“私下的哥哥好可爱”“哥哥演技好又疼老婆”。

许城泰也在在节目中自曝老婆在他出门前赋予任务，原来老婆是舞蹈竞选节目“Street Woman Fighter”的铁粉，刚巧队伍Prowdmon队长Monika与队员LIP J与许城泰是同集来宾，许城泰为了老婆抛下偶包与Monika请教舞蹈动作，在现场跟着一起跳，笑翻全场。

这位宠妻魔人曾在2016年接受电台访问，当时他说：“已经跟老婆约好了，不拍床戏。”他指自己可以接受全裸出演，但绝对不能拍床戏，主持人追问：“如果给很多钱呢？10亿（韩元，约100万新元）呢？”他坚定回答：“不行，（钱）慢慢赚就好了。”

怎料五年后，他在《鱿鱼游戏》和金姝怜饰演的“韩美女”上演一场厕所火辣激情戏，有网民笑说：“回得了家吗？”相信许城泰一定跟老婆报备过，有网民就说“老婆会谅解”“为了《鱿鱼游戏》毁约都值得。”