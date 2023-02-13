刘若英3月底狮城开唱 门票14日下午2时开售

（本地讯）就在明天（2月14日），刘若英的粉丝准备好抢票！

刘若英将于3月25日（星期六）在星宇表演艺术中心举办“飞行日”巡回演唱会，这是她时隔13年，在新加坡举办的第二场个人巡演。演唱会门票星期二（2月14日）下午2时在www.ticketmaster.sg网站正式公开发售，也可通过新加坡邮政（SingPost）或拨打订票热线31588588购票。

自2010年在新加坡举办“脱掉高跟鞋”演唱会之后，刘若英2022年12月五月天在新加坡开唱时，以特别嘉宾之姿现身，一曲《后来》掀起全场大合唱，许多歌迷也敲碗希望刘若英可以再度回新开唱。终于，她要来了。

刘若英将给歌迷献上融合视觉、听觉和撞击心灵的的感官飨宴。除了带来《成全》《后来》《我们没有在一起》《各自安好》等多首抒情金曲，影像视觉上邀请鬼才导演柯孟融，以及长年合作的编剧搭档何昕明跨界合作，加上创造出无数令人惊艳的音乐影像的团队“仙草影像”参与特效后制，搭配华语世界顶级演唱会制作团队“必应创造”，要给现场歌迷有别于一般的“飞行”体验。

《联合早报》、zaobao.sg、《新明日报》、UFM100.3和96.3好FM，是这次演唱会指定宣传媒体。

刘若英2023“飞行日”巡回演唱会

日期：3月25日（星期六）

时间：晚上8时

地点：星宇表演艺术中心（The Star Theatre）

门票：$178、$158、$138、$118、$98（不包括行政费）