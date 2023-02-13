梁志强许愿《猫山》延长放映 获周星驰“心想事成符”加持

（综合讯）由梁志强自导自演，李国煌、程旭辉、杨雁雁、容启航、张水蓉及陈俊权等主演的贺岁片《猫山王中王》，自除夕（1月21日）在新马同步开映以来气势如虹，截至2月9日，马来西亚的票房已刷出630万令吉（约194万新元），加上新加坡160万元票房，两地票房已达354万元。

梁志强在大年初三（1月24日）迎来63岁生日，他当时许下的生日愿望是希望电影票房报捷。如今愿望达成，他加码喊：“希望电影再上映多一个月！”他对马国媒体说：“我们下一波的宣传会对准校园，因为这是一部有大爱、价值观正确的电影，欢迎大专学府、学校或团体等包场看电影。”梁导也说除了到马国庆功，这期间若有校方联系他，他很乐意到学校办见面会、讲座，还会带艺人过去。

梁志强也到周星驰的IG贴文留言并获得“翻牌”。（艺人IG截图）

周星驰（星爷）大年初二起通过IG送春帖，“心想事成符”只赠“有缘人”，即使过了农历新年，这几天星爷依然继续送春帖。梁志强上周在星爷的“有缘人”IG贴文底下留言，写下：“星爷你好，我是《小孩不笨》编剧导演梁志强，不好意思，我来迟了。不知道还有机会成为你的有缘人吗？”星爷11日下午继续“翻牌”，这一轮点名梁导，并简单回他“好久没见”（好耐冇见）。

另有网民回应梁导，期待他有朝一日可以与星爷合作，还说“新马的小孩都是看你们的戏长大的，谢谢你们给了我们美好的童年。”