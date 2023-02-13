医生过劳猝倒手术室 醒来智力退化如5岁小孩

台湾启示录：天才外科医生手术中过劳倒下 退化成五岁智商

可在YouTube观看

在街上走失的蔡伯羌（左）被民众找到，并送到警察局。（互联网）

当一个最熟悉最亲密的枕边人变成陌生人，会是怎样的一种心情？

一早起床，刷牙洗脸、吃早餐，全听太太发号施令，这名看起来神情恍然的中年男子曾是台湾台南奇美医院意气风发的外科住院医生蔡伯羌。2009年，35岁的蔡伯羌在奇美医院已当了四年医生，有一天进手术房救人的前一刻，突然急性心肌梗塞倒地，虽然抢回一命，但脑部缺氧过久导致失忆，人生就此改变。

昏迷两天醒来后，他失去短期记忆，只记得同事，不记得妻子与唯一儿子。当时医生告诉李其芳，蔡伯羌刚做完大手术，脑袋可能不是很清楚，但一段时间后应可慢慢恢复。然而，蔡伯羌的记忆却没有因时间的流失而恢复过来，智力退化为5岁小孩，更失去了自理生活的能力，他会尿失禁、吐东西等。蔡伯羌之后也由劳保局认定为“职灾”。美国大学硕士毕业的李其芳2007年与蔡伯羌结婚，2009年诞下儿子，仍处在新婚期便飞来横祸，从此自己的一生也改变了。

妻子咬紧牙根照顾老小孩

在《台湾启示录》50分钟的电视纪录片，透过李其芳的访问，回顾丈夫的不堪处境，以及她透过冗长的司法程序要为丈夫争取到公理，并希望今后台湾不再有医生因过劳而出事。

要照顾家庭与奔走法庭，李其芳憔悴了很多。（互联网）

一个大男人的智力退化为小孩的智力，真的是苦了太太。台湾媒体曾报道，蔡伯羌曾走丢，还得劳驾警察通知家属。也难怪身心疲惫的李其芳在纪录片中提到辛苦的一面悲从中来，频频拭去泪水。她一出门，等于同时带着两个小孩，很不容易。为了打官司，她靠着家人接济度日，坚强地把儿子养育成人。她不会在儿子面前提及丈夫的情况，非常重视儿子，关心他的一举一动。只是儿子还小的时候，不太了解为什么爸爸不会陪他玩，爸爸永远记不得东西，所以他不喜欢爸爸。

李其芳毫无掩饰地谈了一家三口的生活，每天重复的事，丈夫无法记得，丈夫不会自己洗脸，也不会回应她，她有时候也很歇斯底里，然后痛哭。对于纪录片工作人员的提问，她都回答得老实，说自己压抑久了，也会对丈夫发脾气。

患有高血脂 每月平均超时工作84小时

在纪录片中，李其芳坦承曾经因承受不了重担，有自杀念头，亦想过离婚带着儿子一走了之，但最终还是咬紧牙根照顾丈夫，十多年来努力为丈夫向医院讨回公道。

李其芳质疑丈夫是长期工作超时，过度劳累造成心肌梗塞，向奇美医院求偿丈夫出事至65岁退休的3800万元台币（约167万新元）薪资。二审法官采纳三名职业医学科专科医生意见，认定蔡伯羌发病前每月平均超时工作84小时，扣掉蔡已领劳保失能给付及奇美给付的薪资，总计判赔780万余元台币（约34万新元），仍可上诉。然而，法官认为蔡伯羌本身有高血脂，因此要自负65%的职灾责任。纪录片也没有一面倒，除了倾听李其芳的心声，也访问医劳盟理事长张志华医生，以及试图访问奇美医院，不过奇美医院选择黑纸白字的方式回应制作团队。

李其芳让人佩服的是，她没有楚楚可怜地等待人家的同情，而是挺起身子坚强起来，透过法律为老公寻找正义，她到图书馆找资料，到处求助法律咨询，堪称是“斗士”。她原本是爱笑，会打扮的漂亮女生，这些年下来，憔悴不少。

纪录片以歌手梁静茹的《会呼吸的痛》作为片尾曲，颇触动人心，因为不管这起悲剧如何演变，都买不回夫妻俩珍贵的记忆。

这个电视纪录片12月在YouTube推出，目前已有超过27万点阅人次，网民留言给予李其芳不少鼓励：“一个女人带着孩子跟这样的老公撑这么多年，内心的压抑可想而知，希望她能坚强！”“向伟大的医护人员们，以及背后默默支持的家属们致敬”“看了眼泪控制不住，尤其是家中还有幼儿，所以健康才是人生最珍贵的，祝福蔡医生早日康复，好强大的女人！好厉害！蔡医生你一定要好起来！天佑你们！”与“谢谢新闻台分享这个故事，让人们不会因为时间而淡忘这个惨剧。”

《台湾启示录 》为台湾东森电视台制播的知性类、新闻性节目，内容包含从抗战历史到台湾演艺人员的故事，以及著名的社会案件和其他议题等。节目在电视播出后，就免费放上YouTube，让更多观众可以观看。

李腾（前排左二）和戚玉武（后排左一）在《星牌运动员》带领队员在运动场上较劲。（新传媒提供）

星牌运动员（首播）

8频道 晚上8.00

体育竞技真人实境节目，两个星牌队长李腾和戚玉武将带领星牌队员进行九项运动的大比拼，谁会是最全能、最强的星牌运动员？国家队的体育健儿将化身星牌教练，为两组运动员展开魔鬼训练。节目也穿插各项运动的冷知识和技巧。艺人嘉宾有田铭耀、赖宇涵、阳光可乐等。

智异山（首播）

U频道 晚上10.00

主演：全智贤、朱智勋。故事围绕着守护智异山国家公园的守山队队员而展开。全智贤饰演的王牌守山员遇上朱智勋饰演的新进守山员，两人携手揭开埋藏在智异山中的秘密。

零下极限生活第10季 Life Below Zero S10

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch 203）晚上9.55

此纪录片系列讲述美国阿拉斯加偏远地区的生活，猎人维持生计的日常和季节活动。