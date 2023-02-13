姜丹尼尔狮城开唱 盼当小弟拿零用钱

时隔3年再回到新加坡，韩国人气偶像姜丹尼尔（Kang Daniel）2月11日在新加坡室内体育馆举行“FIRST PARADE”世界巡回演唱会！

这场演唱会吸引了各年龄层的DANITY（姜丹尼尔粉丝官方名称）捧场，记者在演唱会现场看到很多小朋友与父母、中年粉丝和一对对情侣一起观赏姜丹尼尔的表演。

演唱会准时在傍晚七时开始，姜丹尼尔献唱以三首歌曲“Who U Are” “Don’t Tell”和“Parade”。刚开始表现含蓄的粉丝们随着姜丹尼尔的表演渐渐情绪高涨。

与粉丝们说话的姜丹尼尔。（林国明拍摄）

演唱会上也出现“二选一游戏”，让台下粉丝与姜丹尼尔互动。其中一个问题：“吃没有芝士的披萨或者喝没有气的可乐？”姜丹尼尔看到问题犹豫了一下，记者听到粉丝高声喊出“没有芝士的披萨”，台上的姜丹尼尔最终选择“吃没有芝士的披萨”，粉丝猜对偶像想法，开心得放声尖叫。

身为独生子的姜丹尼尔被问到自己“如果多了四个兄弟，会选择当老大或老幺？”他毫不犹豫选择当老幺，说：“我已经在过着长子的生活了，所以想跟哥哥们拿零用钱”。

演唱会结束前，姜丹尼尔谢谢新加坡DANITY的等待与支持他在介绍伴舞团队每一名成员后，还搞笑地介绍自己，逗得粉丝们哈哈大笑！演唱会在他表演“Nirvana” “Ghost” 和“1000x”以后落幕。