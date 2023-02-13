维系半世纪美满婚姻 辉哥幸福箴言：她不管我

维系半世纪美满婚姻，辉哥程旭辉自豪道幸福箴言：她不管我！

“我常告诉身边朋友，要婚姻稳稳，就不要把对方看得死死、锁得紧紧。”

在辉哥心里，另一半给予的自由与信任，却更能将他的心拴紧。

辉哥与辉嫂厮守近半个世纪，已是一对老夫老妻，当年结婚时，辉哥25岁，辉嫂21岁，两人是纺织厂同事，辉哥受访告诉《新明日报》，年轻时的辉嫂很漂亮，俏脸蛋粉红绯绯，他一见倾心，击败其身边的追求者，顺利赢得美人归。

问起追求招数，辉哥笑说：“没有什么招，可能我年轻时比较英俊，老一辈的人拍拖，不是约看戏就是去逛逛夜市。”

同样的问题，辉嫂星期天（2月12日）被问起，语带羞涩说：“是缘分啦。”

被裁获赔3000元 “正好拿来摆酒”

提到当年结婚，率直的辉哥说：“公司倒闭，所有的人被裁，我在公司做了10年，得到的赔偿很多（赔偿多少？）当年好像有3000元，正好摆酒娶老婆！”

辉哥年轻时脾气火爆，被惹火会翻桌子，但辉嫂以柔克刚：“她很能忍，没有脾气，非常温柔，相处那么多年，我就是一只自由自在的小鸟，她从来不会追问我去哪里，她相信我，人要懂得感恩，慢慢的，我也改变了，我戒烟戒赌，对她也越来越好。”

辉哥这只飞来飞去的鸟儿，可有蜜蜂主动粘上来？

“我是没人要的，因为我一张脸很凶。”

其实，外表看起来很凶的辉哥心很软，他说自己容易掉眼泪也容易被骗。

辉嫂给予辉哥百分百自由，拥有的一身好厨艺也深得辉哥心：“家里的饭总是最香的，在家感觉很温暖，老婆天天煮好料给我吃，我还有什么不满意？”

辉哥对漂亮的辉嫂一见钟情。（受访者提供）

情人节给老婆红包

那辉嫂欣赏辉哥什么？辉嫂笑笑说：“他（辉哥）是个很顾家的男人。"厨艺很好的辉嫂目前也在托儿所兼职当帮厨，煮东西给小孩及老师吃。

老夫老妻怎么庆祝情人节？辉哥直接说：“给红包最好！”

辉哥曾送过辉嫂鲜花，辉嫂认为“买花浪费钱”，辉哥又不知道送什么才合辉嫂心意，索性给红包，一年三次：“过年、情人节、她的生日，我都是红包搞定。”

辉哥多年前曾送过劳力士名表给辉嫂，当年价值数千元，至于辉嫂送什么给辉哥，他说：“她已是最好的礼物。”