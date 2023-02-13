池素宝指某回巢艺人 擅改台词与导演争辩

回巢拍戏艺人擅改剧本台词，频与导演争辩，资深男星池素宝说：我希望为导演发声！

池素宝是资深特约艺人，游走本地大小银幕数十年，他即将在新片《爸爸的谎言》中客串一角，饰演一名卜基（bookie），与宏荣有对手戏，“3月份拍，两天戏份而已。”

素宝常以自由身性质为电视台拍戏，他不久前才与周初明结戏缘，演绎经常吵架的同屋人，“其实我认识初明很久，但合作是第一次，虽然患病，但感觉他变得比以前更开朗，生意也越做越成功，他与病痛对抗多年已经很不容易，如今还能走动、继续拍戏，真是老天保佑！”

临场乱改剧本 苦了特约演员

不过，问起难搞艺人，素宝直言有回巢拍戏的艺人，由于很久没拍，一旦回电视台拍摄，自我要求更高，希望自己的角色更突出，“我相信这也与自身的压力有关，就是‘输不起’，所以拍摄时会经常为自己的角色跟导演争辩，改剧本、甚至改掉台词（导演的反应呢？）只好接受啰。”

问起该艺人是谁，素宝为存厚道不说名字，表示驾凌导演的艺人不只一人，不过，据圈内消息，难搞艺人具江湖地位、也很资深，有压场魅力。

设身处地想，演员要求台词口语化，稍微改动也无可厚非，“但在现场才将剧本‘改到乱’就不太好，有时改到原本有的对白都没有了，这也影响到一些特约演员，他们背台词背到要死，台词忽然被大幅度改掉，他们根本不知道怎么接下去。”

素宝申言，艺人为了突出自己的戏份与导演争辩半天，也间接浪费不少拍摄时间，“所以，曾有另一个艺人见到艺人这么改剧本，笑酸对方‘不然你去做导演啦’！”

“戏剧是群体工作”

素宝认为戏剧是群体工作，牵一发动全身，“如果为了迁就某些艺人的意愿，导致剧情有漏洞、情节衔接出现问题，应该由谁负责？是导演还是编剧？他们是幕后人，戏不好，通常观众骂的也是他们，但是，身为演员，我想为导演与编剧说几句话，他们有时也很无辜，演员不是应该做好自己的本分吗？为了突出自己去改剧本，这样的心态怎么能投入角色？”