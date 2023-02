(台北讯)王力宏1月28日在美国赌城的回归演唱会上献唱两首新歌获好评,计划在情人节发行,2月13日下午李靓蕾在Instagram(IG)限时动态发文:“一直都有看喔……不要再消费孩子了”。

李靓蕾的发文也标注“摘下面具做人很难吗”,以及“truth will always reveal”(真相会水落石出),被解读为是呛声王力宏。根据台湾《壹苹新闻网》,王力宏的好友兼知名经纪人邱瓈宽在脸书反击“一直?真的?有看不等于#想见就能相见,不要拿小孩当人质”,并标注“因为隐藏的事没有不被显露出来的”,“Truth ls Not What You Want It To Be”(事实不是你说了算)。

王力宏在赌城演唱会上演唱其中一首新歌《想见就能相见》时,屏幕上出现“这是爸爸写给孩子们,我的孩子们的一首歌,爸爸想你们”字幕。歌曲由王力宏作曲,歌词则是他与曾为张清芳和大S(徐熙媛)打离婚官司的赖芳玉律师共同填写,歌词藏着王力宏对孩子的思念:“亲爱的孩子们今晚爸爸/ 有歌想给你唱/ 属于我的星星月亮和太阳”