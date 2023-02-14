金旻奎《神圣的偶像》首次担纲 要搞笑，先挑战憋笑

韩剧《社内相亲》2022年播出时，除了主CP安孝燮和金世正深受欢迎，副CP金旻奎和薛仁雅可爱又逗趣的互动也吸引了观众的视线。金旻奎饰演安孝燮的秘书，戴着细框眼镜穿着西装的斯文形象，加上一对迷人的酒窝，让他圈了一大批女粉，人气暴涨。

金旻奎携着高人气在新剧《神圣的偶像》担正男一，并且首次搞笑演出。《神圣的偶像》改编自人气同名网漫，讲述受人爱戴的大神官伦布里（金旻奎饰），一夜之间变成无名偶像团体Wild Animal的成员禹延宇，展开搞笑的演艺圈生存记。预告中可以一窥金旻奎的搞笑演出，像是在舞台上演出时不知所措，还有看到团员们只吃番茄和鸡胸肉时一脸问号。

偶像要求高，无法胜任

金旻奎接受《联合早报》电邮访问，分享这次的演出：“圣洁的大神官该如何搞笑，这是我演出时最注意的。这是非常有趣的经验，我自己在演的时候也觉得好好笑。至于最大的挑战，是大家常常要憋着不笑，因为我们有很多即兴表演，会忍不住要爆笑。”

这部剧让金旻奎体验Kpop偶像的生活和工作，他是否曾梦想成为偶像？“我想过如果成为偶像，现在的生活会是怎样？但演出这部剧之后，我发现偶像不是人人能当，这是很厉害的工作，也有很高的要求，我觉得自己无法胜任。”至于为何会当演员，他说：“小时候看电视剧时就梦想成为演员。”

金旻奎在剧中的设定是不会跳舞，粉丝在网上敲碗说不会跳舞没关系，拜托一定要让他在《神圣的偶像》里唱歌，因为他曾亮相歌唱节目《看见你的声音4》，动人的歌声令人惊喜又陶醉，大家好想再听。

即将宣布入伍消息

谈到《社内相亲》后人气高涨，金旻奎说：“有更多观众喜爱和支持我，真的很开心。与其说感到有压力，我觉得这是一股动力，推动我要更努力，以更好的作品和表现回馈粉丝。”

相信《神圣的偶像》会让金旻奎人气再升，只可惜欧巴要当兵去了。他还未正式宣布入伍消息，但根据韩国兵役规定，应该快啦！虽然粉丝有心理准备，但想必还是会心碎一地。

高甫洁难忘抬沙发戏

高甫洁饰演男团Wild Animal的铁粉，后来成为经纪人。（Viu提供）

《神圣的偶像》女主角高甫洁饰演Wild Animal的唯一铁粉金达，当她发现伦布里占领了禹延宇的身体，决定要救出禹延宇，于是成为Wild Animal的经纪人。

高甫洁现实生活中是否有追星经验？“我和金达不一样，没有当过铁粉，但我小学时喜欢H.O.T的Tony Ahn，所以我日记上的署名都以‘To’开头，像是Toto、Tosuni。”

高甫洁以“Mother”《阿斯达年代记》《哈啰掰掰，我是鬼妈妈》等作品，展现多面演技，这次挑战浪漫喜剧，她说：“我很喜欢看浪漫喜剧，所以想尝试演出。这次拍摄非常开心，透过这部剧，能让观众看到我搞怪的一面，是大家没见过的。”

高甫洁分享拍摄时的趣事，“有一场我到娱乐公司面试的戏，剧本写着要我‘抬起椅子’，但现场摆的是一张很重的沙发，我不知该怎么办。后来导演和前辈芮智媛想出一个抬起沙发的方法，我只要蹲一蹲就做到了，真的谢谢他们。”

卓在勋想和禹延宇合唱

卓在勋在1990年以摇滚歌手出道，剧中饰演韩国知名歌手。（Viu提供）

卓在勋饰演韩国四大歌手之一。常在综艺节目亮相的卓在勋，1990年以摇滚歌手出道，并发过两张个人专辑，后来再以两人团体Country Kko Kko发过多张专辑。

卓在勋受访时说：“因为当过歌手，所以这次演出时比较自然，感觉像是再次出道。”他提到有一场在台上演唱的戏，拍摄时既紧张又兴奋，“我无法相信自己会在电视剧中演歌手，这个角色对我非常有意义。”

卓在勋也分享难忘的一场戏，“剧情是我和禹延宇同台，而禹延宇因为被大神官附身，变得不会唱歌，因此感到尴尬。我帮他发声，一起在台上合唱，让我印象深刻。如果有机会，我想再和禹延宇同台合唱。”

资深的卓在勋好久没演戏，他说：“虽然和许多年轻演员有年龄差距，但我们相处愉快，拍摄过程可说是笑声不断。”

《神圣的偶像》（The Heavenly Idol）2月16日起，每逢星期四和五，在Viu播出。