体力、耐力、脑力大考验 热血沸腾看韩综

体能之巅：百人大挑战 Physical:100

可在Netflix观看，每周二更新

《体能之巅》是目前最火的韩国综艺节目，集结100名男女选手接受各种体能挑战，最终胜利者将获得3亿韩元（约32万新元）丰厚奖金。节目1月24日首播，播出后第一周就在Netflix全球非英语节目10大榜单名列第七，第二周跃升至第二，而在本地，这个节目连续两周在10大榜单排名第一。

秋成勋（左图起）被看好是夺冠热门；“巧克力欧巴”车炫承之前参加《单身即地狱》已圈粉不少；“健身女神”沈音灯拥有傲人身材；摔跤选手张恩实展现不屈不挠的体育精神。（互联网）

“兔子”黄苑玲引关注

《体能之巅》的参赛者有体操奥运金牌得主、海军特战部队后备军、摔跤选手、格斗选手、拳击选手、健美运动员、消防员、游泳教练、模特儿等，个个身材健硕，好多男参赛者的手臂和大腿比我的脸大一倍，女生也都是“肌肉发达”，难怪在韩国发展的本地艺人黄苑玲亮相时，体重43公斤的她立即引来其他参赛者疑惑的眼光，还为她取了个外号“兔子”。黄苑玲的参与，相信是节目组要制造的效果，虽然她在第二关就被淘汰，曝光时间不长，但已成功引起关注，可说是“双赢”。

100名参赛者透过闯关比赛进行淘汰，挑战体能的关卡包括吊单杠，一对一抢球，搬运沙子，重物移动等，除了考验体力和耐力，也要用脑力。例如吊单杠，参赛者要撑得越久越好，撑不住就会掉进水池里。看似靠体力和耐力取胜的比赛，其实方法也很重要，大部分参赛者选择双手紧抱单杠，除了运用上半身的肌肉，亦能以核心肌群稳定自己，而只用手掌握住单杠的参赛者，很快就掉入水里。

一对一抢球比赛，限时三分钟，最后持球的人才能生存。比赛一开始，有人选择即刻把球抢过来，也有人等到最后一分钟才进攻，就看个人策略。搬运沙子和重物移动都是团体赛，除了讲求团队合作，队长的领导也是关键。

打破性别决定体能的偏见

《体能之巅》的制作人张浩基曾经是特种部队突击队员，他要借着这个节目打破公众以性别决定体能的偏见，也希望将来能在其他国家制作类似节目。

有肌肉猛男，也有身材火辣女生，还有激烈的肉搏战，《体能之巅》让人看得热血沸腾。参赛者当中有几张熟悉的面孔，也有多位素人引起高度关注。

观众最熟悉的相信是综合格斗选手秋成勋，他曾带着女儿小爱参加《超人回来了》；他登场时气势强大，其他参赛者都投以敬佩的眼神。还有曾分别参与《单身即地狱》第一季和《粉红谎言》的车炫承和姜千日；车炫承是专业舞者，姜千日是猛男秀舞者，两人都是“巧克力欧巴”。出身海军特战队的Agent H、2018年冬奥金牌得住尹诚彬等，也圈了不少女粉。

女参赛者方面，“健身女神”沈音灯在IG拥有近50万人追踪，其YouTube频道更有121万追踪人数，她的川字肌和翘臀是女生梦寐以求的身材。张恩实看似气质优雅，但一进入比赛就判若两人，身为摔跤选手，她技巧与力量兼具，无论对手是谁，即使被揶揄是最弱的队长，也尽全力击倒对手，展现不屈不挠的体育精神。

浮图缘（首播）

娱家戏剧（星和Ch855）晚上9.00

主演：王鹤棣、陈钰琪、何润东、曾黎。讲述权倾朝野的昭定司掌印肖铎（王鹤棣饰）与先帝的才人步音楼（陈钰琪饰）勇敢反抗命运和封建礼教，互相扶持，经历生死难关的故事。

小团剧

8频道 晚上8.00

本地剧《早安老师》1989年播出后，“哎哟哟老师”顿时成为全国学生的偶像。听听陈莉萍、李南星、洪慧芳、金银姬和王昌黎对于这部戏的感想。

星期二特写：我依然精彩

8频道 晚上8.30

第二集：热血江湖。曾为新加坡夺得无数奖牌的世界武术冠军翁清海，投身演艺圈10年，2007年离开电视台，致力栽培武术学生。离开观众掌声和媒体视线多年，翁清海最近重出江湖，在本地电影《越界》再显矫健身手。翁清海说武术已在他的血液中，如同进了江湖，再也离不开江湖。

贫民窟美食探索

U频道 晚上9.30

独特的纪录片系列，聚焦马尼拉、曼谷、孟买、雅加达、金边和哥打京那巴鲁贫民窟众才华横溢的厨师，他们使用廉价且被忽视的食材，烹制出在贫民窟享有盛誉的美味佳肴，饱足暖心。

星梦情深 A Star Is Born

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上7.50

爱唱歌的餐馆侍应生艾莉（Lady Gaga饰）有着歌手梦，她与摇滚歌手杰克（Bradley Cooper饰）坠入爱河，并结为夫妇。婚后，杰克帮助艾莉走上巨星之路，自己的事业却日薄西山，两人渐行渐远，相爱相杀。