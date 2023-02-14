陈飞宇否认抢人妻 公司称被“设计”长期遭勒索

中国名导陈凯歌的22岁儿子陈飞宇与网红床照的风波延烧，之后还传出女方已婚、男方被套上“小三”的嫌疑。陈飞宇工作室星期一（13日）晚上7时发声明强调，“陈飞宇先生与胡女士交往期间双方都是单身。”

陈飞宇工作室发出的声明。（取自工作室微博）

声明中也指出互联网上流传的照片涉及双方隐私，对两边都造成巨大伤害，请网民立刻停止传播相关资讯。而床照女主角胡小姐也发声明附和，“和陈飞宇恋爱期间，双方均为单身”，透露与陈飞宇和平分手，分手后次年结婚，但双方并未针对床照为何流出做说明或解释。

女方声明。（取自微博）

星期一晚上，有八卦媒体曝光一则陈飞宇公司老板与工作人员的对话音频。录音中，老板称陈飞宇“从头到尾都是被欺骗了，确实是被欺骗，因为我们（指陈飞宇）单身，那边说她也单身，两个人都是单身状态，然后也是反正就是说年轻么，照片什么的都没注意，就被人设计了，设计完就开始各种的敲诈勒索，其实我们的艺人已经受了很久的勒索了，有照片开始就勒索我们，平时就发微信威胁‘你干么不见了，你要不跟我好我要爆了（爆照片）’，后面突然说她交了个男朋友，又来了一男方，男的聊的就是要钱，这边（女方）则说你得跟我谈感情。”

另个工作人员补充说，“女的也是一直拿这东西来要胁，要胁他不能跟谁拍戏，她不是粉丝那种心态，可能有一种心态想干预”。陈飞宇公司老板最后再次强调，“我们艺人单身，她自己说她也单身了2年，可能发生了这么一次，然后弄了一堆照片，见面了一下，然后开始勒索我们，（先是）情感勒索，后期找个男的来聊钱的勒索。”

而微博上也出现网民爆料，称陈飞宇的明星妈妈陈红，曾想拿出200万人民币（约380万新元）帮儿子解决这件事，但还是谈不下来，女方老公最后还是选择把照片卖给狗仔。