李玟(Coco)与加拿大籍富商老公Bruce上个月惊传婚变,被爆两人目前处于分居状态。李玟星期二(14日)情人节宣布推出新歌“Tragic”,发文称“离开是最好的安排”,引发网民猜测李玟是否已离婚。

李玟先是在星期一(13日)下午发出歌曲预告视频写道:“离开是最好的安排,It's too late for 'I love you' s.(说‘我爱你’已经太迟了)”她之后选在情人节凌晨发文,“爱情走到这里,一个词:tragic(悲剧)。” 虽然是在为新歌宣传,但因前阵子的婚变风波,引发网民热议。

李玟2020年传出与大她16岁的老公Bruce婚变,在那之后李玟常晒出暴瘦和生病的病床照,老公却不在身边。有港媒报导李玟身边好友看不下去,爆料Bruce三番四次出轨,且本人也认了偷吃,令李玟忍无可忍,决定搬出两人爱巢。李玟对婚变及暴瘦一直未有正面回应。