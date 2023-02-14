许冠文称曾住九龙城 见证港警贪污歪风

少年时代住九龙城，见证香港警队贪污歪风，巨星许冠文表示：“当年习以为常！”

今年81岁的喜剧翘楚许冠文曾是香港喜剧的领军人，缔造多部票房佳绩，不过，他近年不常接戏，近作是翁子光掌镜，两大影帝梁朝伟、郭富城携手的反贪片《风再起时》，许冠文客串演出，演绎一名廉政公署官员。

问起他是在什么样的机缘下参与《风再起时》，以及对导演翁子光的合作印象，许冠文接受《新明日报》电邮访问时说：“是经岑建勋和朱嘉懿介绍，认识了年青导演翁子光，翁子光给我的印象是个电影狂热分子，热爱写作，特别喜欢改编伦常惨案。”

许冠文饰演的廉政公署官员，在《风》中撂了一大段英语，他演出忧虑香港人前景的良心官员面貌，角色很出彩，许冠文说：“George Lee（廉政公署官员）这角色的挑战是：希望没有我自己过往的影子，尽量给观众耳目一新的感觉。”

《风再起时》反映香港六七十年代香港警队贪污情况严重，身为当时的年轻人，他与家人可曾受到冲击？

或许往事不堪回首，许冠文并未详说，语气淡然：“我在九龙城、深水埗一带成长，我印象中当时的社会确实是这样，大众也习以为常。”

不过，许冠文觉得《风再起时》这部片确实准确重塑了当时的风景和情怀。

与伟仔客房为邻 常听到琴声

他在片中与梁朝伟有对手戏，问起合作印象，许冠文说：“梁朝伟很友善，我们在佛山拍摄时，他偶尔过来跟我打招呼，他住的客房在我隔壁，我经常听到他弹钢琴，琴声悦耳优美。”

《风再起时》反贪触角敏感，影片隔了三年才审批过关，对此，许冠文表示“心情极期待”，听说评价很不错，放映时必定入场观赏。

许冠文是全方位的电影人，疫情缓和，会否再执导喜剧或剧情新片？据悉，其爱儿许思维同样是创作型人才，会否父子合作拍电影？

许冠文说：“挨过了三年的疫情，现在是劫后余生，这段时间我和儿子都有一起创作，希望不久的将来有作品面世。”

疫后的香港影坛处于盛世，多部电影票房满堂红，许冠文认同：“近期有几部电影比如《饭戏攻心》《正义回廊》《我阿妈有咗第二个》《毒舌大状》等都拍得不错，我十分喜欢，我相信好电影自然就会有好的票房。”

4月登红馆当许冠杰嘉宾

弟弟许冠杰将于4月红馆开唱，他届时会否也登上舞台当歌唱嘉宾？

“会的！我希望出席Sam四月份的演唱会，到时凝聚大家来个万人大合唱，希望重建一个更美好的东方之珠！”

时间飞逝，许冠文叹说孙女、外孙以及Sam的孙儿都长大得很快，或多或少都遗传了一些（音乐）兴趣，可能几年后可以上台一起玩……

《风再起时》将在后天（2月16日）本地放映。