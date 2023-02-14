娱乐吃瓜：这些不是情歌！《忽然之间》为地震而写 《会呼吸的痛》是丧母的遗憾

你知不知道任贤齐的《心太软》是写词人小虫赌输钱之后写的？卢广仲的《我爱你》是在遇到创作瓶颈时对灵感的呼唤？好些大家心中经典的情歌，其创作故事和背景，原来跟我们想像的截然不同。

《心太软》——赌输钱的懊悔

“算了吧／就这样忘了吧／该放就放再想也没有用／傻傻等待／他也不会回来／你总该为自己想想未来”

《心太软》听起来像是一首感叹情已逝的歌，但其实是创作人小虫在输钱后有感而发写下的。有一次，小虫在拉斯维加斯赌钱赢了不少，但他留意到发牌的女生脸色特别难看。赢了钱回到酒店后，小虫担心女孩是否因为他赢太多钱而被上司责怪，心一软便折回酒店想输一点钱给她。可是这次小虫居然把赢的钱都输个精光，还赔了不少。开车回家的途中小虫越想越气，在车上写下了“你总是心太软”几个字，也就有了后来爆红的《心太软》这首歌。

《我是不是你最疼爱的人》——写给房东的歌

“从来就没冷过／因为有你挡住寒冻／你总是在我身后／带着笑容／你总是细心温柔／呵护守候这样的我／现在是为了什么／不再看我”

《我是不是你最疼爱的人》写得缠绵悱恻，却不完全是写爱情，而是小虫为纪念一份恩情而创作。

当年小虫为潘越云的专辑担任制作人，一直苦恼缺了一首主打歌，在进度停滞不前时，小虫想起多年前租屋的房东很喜欢潘越云的歌，于是前去探望。老房东当年对小虫照顾有加，那一段恩情让他感怀于心，无奈再次探访，老房东已经离世。

见不到昔日的恩人，小虫带着懊悔的心情回来，脑海里尽是老先生当年孤独坐在院子看云的画面，于是有感而发写下这首歌。歌词说的是房东先生对妻子的想念，同时也是小虫纪念当年受照顾的一份恩情。

《忽然之间》——为921地震而作

“忽然之间／天昏地暗／世界可以忽然什么都没有／我想起了你／再想到自己／我为什么总在非常脆弱的时候／怀念你”

莫文蔚演唱的《忽然之间》是为纪念台湾921大地震而创作的。她曾谈及这首歌创作的背景：“当年台湾921大地震时，作词人李焯雄亲身经历那种无助的震撼，后来与另一位作词人周耀辉共同谱词，写下灾难当下，人心脆弱之时，心里第一时间想起的会是谁。”

莫文蔚希望通过自己的演唱，表达出地震受灾者的真实心境，当时唱片公司特别租了一间狭小的录音室，莫文蔚在录歌的时候脸已快接近墙壁，刻意营造空间上的压迫感，让莫文蔚能够感受到被困在瓦砾堆中的压迫、恐惧和无助。

《会呼吸的痛》——失去母亲的遗憾

“想念是会呼吸的痛／它活在我身上所有角落／哼你爱的歌会痛／看你的信会痛／连沉默也痛”

作词人姚若龙曾说，很多人误以为《会呼吸的痛》是首纯粹的情歌，其实他当初写这首歌，是因为唱片公司需要一首歌来争取日本畅销小说《东京铁塔》电影版的台湾地区宣传曲。

唱片公司提供原著作品让姚若龙参考，并希望歌词中不要明显出现“母亲”的字眼，以便歌曲脱离电影后，仍有独立的生命。后来姚若龙采用了折中的写法，让失去至亲或最爱的人，都能对号入座，投射情感。

小说主角因父母离异，自小和母亲相依为命，过着困顿生活。长大后主角到东京发展小有成绩，约定跟母亲一起到她向往的东京铁塔一游，但总因自己的各种理由，迟迟未能实现。直到母亲因病过世，主角抱着母亲的骨灰罐登上东京铁塔，才懊悔自己陪母亲的时间太少。姚若龙在歌词中描摹失去至亲的心情，写下“未必明天，就有以后”的感悟。

《无与伦比的美丽》——歌颂友谊万岁

“天上风筝在天上飞／地上人儿在地上追／我若担心我不能飞／我有你的草原”

这是吴青峰写给好友安溥（张悬）的歌，歌词引用吴青峰和安溥平时来往的简讯内容。

某一年在“海洋音乐祭”后台，安溥对吴青峰倾诉她的夏天过得很糟，希望吴青峰能帮她过一个很棒的夏天，于是就有了歌词：“你知道当你需要个夏天／我会拼了命努力。”

后来吴青峰失恋在信义路上崩溃流泪狂奔，就像是一个逃兵，想要逃离一切悲伤。安溥一直追着他跑了几个路口，于是就有了这句“我知道你会做我的掩护／当我是个逃兵”。

青峰曾说安溥对他来说就像一片草原，可以放任他做任何事，于是他写出了“我若担心我不能飞／我有你的草原”，一段情义相挺的友谊，造就了这首不是情歌却更胜情歌的作品。

《我爱你》——呼唤灵感的歌

“曾经在我眼前却又消失不见／这是今天的第六遍／电影里的配乐好像你的双眼／我爱你快回到我身边”

《我爱你》乍听像一首情歌，但其实卢广仲想表达的是创作灵感消失的苦恼。

卢广仲当年和朋友参加一个歌唱创作比赛，但两人拖到比赛前一天才开始写歌。眼看着比赛时间越来越近，卢广仲却迟迟找不到灵感，于是他写下:"曾经在我眼前，却又消失不见"，感叹创作灵感稍纵即逝的无奈。而歌里的“我爱你，快回到我身边”，对象不是爱人，而是对灵感的渴求。

《爱的代价》——写给姐姐的歌

“走吧／走吧／为自己的心找一个家／也曾伤心流泪／也曾黯然心碎／这是爱的代价”

音乐教父李宗盛曾说：“《爱的代价》并非一首情歌，是我写给姐姐的。我不敢教人家怎么去恋爱，因为每一段恋爱都是独特的案例”。

至于这个姐姐是谁？有传就是唱这首歌的张艾嘉。《爱的代价》是李宗盛1992年为张艾嘉量身定做的，当年张艾嘉发现李宗盛的音乐才华之后，将他介绍给自己认识的音乐人，还邀请李宗盛为自己作曲。

年长几岁的张艾嘉在李宗盛入行的时候帮了他不少，而李宗盛对她更多的是弟弟对姐姐的依恋，后来这个弟弟成为台湾音乐教父级的人物，张艾嘉依然会亲切的叫他“小李”。