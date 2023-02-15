自认没有安全感 梁朝伟害怕陌生人

华人戏精梁朝伟坦言害怕陌生人！

香港艺人梁朝伟的新电影《风再起时》星期四（2月16日）将在本地公映，梁朝伟接受《联合早报》电邮访问时，谈到之前不敢跳出自己的舒适圈，是因为害怕陌生人。

梁朝伟不讳地说：“我以前大部分时间都是活在自己的舒适圈里，我几十年拍来拍去都是那几个导演的戏，因为我比较害怕陌生人。跟陌生人合作我有一些不安全感，所以一直以来都很少跟一些我不熟悉的人合作。”

他说，这几年尝试离开自己的舒适圈，开始跟一些不熟悉的团队合作，“也是挺好的（笑）。我也觉得以前的自己是一个完美主义者。但是我觉得这样不好，会给自己很多压力。还有就是这样去做每一个工作的时候，都会感觉到很辛苦，因为要去追求完美，但其实是没有完美这个东西的。现在我开始去接受自己表演里完美得有些不完美，所以现在整个人就变得轻松了好多。”

跳出舒适圈后，未来有什么新尝试？他说：“基本上我现在还有一些电影、电视剧和舞台剧在考虑中。会先做什么，现在还不知道，还是随缘吧！”

苦练钢琴揣摩角色

《风再起时》梁朝伟（右二）与郭富城（左二）饰演警探，双雄对决。（邵氏电影提供）

《风再起时》刻画1970年代，香港廉政公署成立，对贪污探长进行追捕，揭开殖民地时代落幕前的篇章。曾因不受贿而饱受压迫的警察磊乐（郭富城饰）与南江（梁朝伟饰），想要改变现状，携手建立警察贪污制度，并坐上总华探长位置。历史交替，廉政公署全球通缉贪污探长，磊乐与南江只手遮天的年代谢幕。风再起时，香港已不同往昔。

身为戏精，得为《风》角色做怎样的准备？梁朝伟说：“我在创作角色时，是根据不同的客观因素或是跟不同的团队而有所改变。有时候前期的准备会做很多，有些时候可能在拍时才去创作那个人物。南江这个人物，刚开始时，我好像记得导演（翁子光）只给我一张南江的照片，然后要我去练钢琴，因为在电影里面我要自己弹三首歌，且是难度非常高的歌曲，我开始时只是做这两方面的准备。其他的，我都是在现场每天拍摄时，慢慢去建立这个人物。”

对于电影中刻画的那段黑道、警察黑白不清的岁月，又有什么看法？梁朝伟说：“我每次会去拍这种年代的电影，以前也拍过很多这种片，勾起了很多自己小时候对当时那个年代的一些记忆，无论是街道、汽车、灯光，很多东西都会勾起很多回忆。我永远都觉得道具跟背景，会帮助演员投入那个状况。”

对郭富城跳舞的戏印象深刻

梁朝伟片中与郭富城有很多对手戏，堪称双雄对决。梁朝伟说：“我很开心能够跟郭富城合作，他是我合作过最努力、最认真的一个演员。他每次给我的感觉都是非常的有准备，每次在现场时，他很有动力、活力，非常好。我觉得他每一场戏都演得很好。”

他认为郭富城让他觉得特别深刻的一场戏，是郭富城跳舞的戏。梁朝伟说：“我觉得他的那种自信是积累了很多年的，跳得很潇洒，每次他跳舞，你就会觉得‘哇’。”