蔡健雅情人节上瑜伽课疼爱自己

（台北讯）破纪录拿下4座金曲歌后奖的蔡健雅（Tanya），2月14日情人节透露“好事成双”，将在5月6、7日一连两天举办蔡健雅“Let's Depart！给世界最悠长的吻”台北小巨蛋演唱会，而且这两场演唱会不是返场，而是全新的升级版音乐飨宴。

目前单身的蔡健雅在情人节并没特别计划，“简单上一堂瑜伽课，伸展舒缓身体。这就是我疼爱自己的方式。”

帮“女儿”过4岁生日

疫情3年多来，蔡健雅感叹爱猫一下就长大了，刚帮“女儿”Choupi过了4岁生日，“从她3个月看着她慢慢长大，是一件很幸福的事。她有着跟我相同的孤僻个性，也特别敏感。”

蔡健雅说Choupi特别怕陌生人，总会钻进床底下躲起来。客人一旦离开就会大摇大摆地在家里走猫步。白天不给抱都会跑走，“晚上我熟睡时，就会跳上我的身体，来回地蹭又呼噜，我半梦半醒之间还得陪她玩，常常让我的睡眠被打乱！”

蔡健雅笑说：“这就是为人母甜蜜的负荷吧！很痛苦，但又舍不得不理她！”笑说Choupi这种神秘行为，“就是她可爱的一面吧！”

蔡依林献唱韩语生日歌

另外，蔡健雅1月28日迎来自己的48岁生日，她在IG晒出连续3天狂欢的多场生日趴的照片，包括青峰、许茹芸、蔡依林等歌手都是座上宾。最新影片是蔡依林等人演唱国际版的生日快乐歌，透过可爱滤镜拍摄，蔡依林头上出现俏皮兔耳朵，她演唱华语、闽南语、韩语版的生日快乐歌为好友献上祝福，标准发音让粉丝惊艳。