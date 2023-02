(综合讯)王力宏日前在美国拉斯维加斯举办演唱会,以新歌《想见就能相见》表达对孩子满满的思念,演唱时更数度哽咽,此举疑似惹火李靓蕾,在社媒开轰,而王力宏的王牌经纪人邱瓈宽则在脸书帮王力宏反击。

王力宏在演唱会哽咽唱着新歌《想见就能相见》,现场观众不断为王力宏鼓掌加油,场面感人。李靓蕾过后在IG限时动态写道:“一直都有看喔……不要再消费了。”更标注“摘下面具做人很难吗”“truth will always reveal”(真相总会揭晓)。

双方战火未停,邱瓈宽13日反击:“一直?真的?有看不等于想见就能相见。”同时标注“因为隐藏的事没有不被显露出来的。”“Truth is not what you want it to be”(事实不是你说的算)。李靓蕾律师声称两人在美国法院的诉讼案,王已确定败诉终结;但王力宏的律师则称李不遵守台湾法院的裁定,纽约法院也还有诉讼进行中,否认败诉之说。