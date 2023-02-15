李佳薇遭男友劈腿 分手暴瘦8公斤

（台北讯）在台湾发展的马来西亚“铁肺女王”李佳薇，2010年赴台参加第7届《超级星光大道》，以高亢具爆发力的歌声打开知名度，出道后也凭一首《煎熬》在华语歌坛站稳脚步。

近日传出她被交往4年，谈婚论嫁的圈外男友廖先生劈腿，两人已在2022年底分手的消息，李佳薇还一度暴瘦8公斤，让好友们相当心疼。

根据《镜周刊》报道，现年34岁的李佳薇与廖先生2022年6月还被拍到一同在夜间散步，感情相当甜蜜，甚至一度传出秘婚，不过遭她否认。李佳薇在同年7月推出新专辑《痛快》后便忙工作跑宣传，经常往返中国大陆和台湾，没想到男方却疑似在此时移情别恋。

李佳薇身边友人透露，去年10月左右李佳薇人在中国大陆工作，廖先生竟肆无忌惮的带着新欢到处参加朋友聚会，让李佳薇好友们傻眼，却不敢告诉她。

但男方太过招摇，最后还是被李佳薇得知被劈腿的事，打越洋电话质问廖先生。两人谈完后决定分手，廖先生很快就在网路上公开新欢，甚至带着她跨年，私毫不顾忌与李佳薇的旧情。不过李佳薇念在男方过去对她很好，决定不口出恶言，只简单对外表示“双方对未来没有共识”给足男方面子。

令好友心疼的是，李佳薇一直想结婚，曾与对方规划未来，并在去年砸下3000万台币（约132万新元）在台北市买下新房。她还因此冻了17颗卵，为结婚生子做打算，如今却两人惊传分手。对于分手传闻，经纪人仅表示“不会过问艺人私事”。