炮轰澎恰恰债清后就失联 金主直呼“瞎了眼，看错人”

（台北讯）艺人澎恰恰因投资失败加上拍电影筹措资金向高利贷借款，也与友人周转，让他欠下高额债务。2021年好友林秉文出手帮忙，2022年8月澎恰恰与林秉文召开记者会，宣布1亿6000万（约703万新元）的债务已经归零，剩下的亲友借款部分将由澎恰恰独自偿还。

但近日林秉文透露帮忙还债后，澎恰恰就没有再和他联络，让他直呼“瞎了眼，看错人”。林秉文开直播聊到和澎恰恰从上次记者会后就失联，“帮澎哥，讲真的，讲到他我就生气，那一天我帮他说记者会债务归零的时候，我认了帐，归零了，但他人就不见了。”

此外澎恰恰圈外好友也借他200万元（约8万8000新元），该友人说：“其实过年前澎哥有跟我联系，言明2月5日会还钱，但是后来又没有还，我是觉得也不要逼他，如果他赚了钱自然会还我。”

澎恰恰：批评者请便

对于遭林秉文指自己瞎了眼，看错人等评论，澎恰恰回应：“哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，这个世界就是这样，你落水了！自然棍子一堆。拉你或打你？有意见的朋友自己去想！欠钱是一种原罪，没有理由！批评者请便，如果有机会，我说明，如果没机会，我就带进棺材！”

澎恰恰经纪人多多则说：“应该说是几次的错过没有联系到，我们都会回应林董的。”经纪人说因为身在海外，双方错失了联系的时间，“对于林董的帮忙，他的债务我们有收入后都会还他，但比例并没有谈，我们会陆续还钱。”

至于圈外友人的债务，多多表示：“我很努力地帮澎哥接工作，请再给我们时间，我们会还清的，谢谢大家体谅。”而去年澎恰恰曾说年底要将债务一次还清，多多说：“澎哥碰上一个人，自称能帮他还清所有钱，澎哥相信他了，后来才知道他是诈骗犯，当然也就无法帮澎哥了。”