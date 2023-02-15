《风在起时》郭富城掌掴梁朝伟难在力度 梁朝伟和导演见面不讲话

拍摄翁子光导演的《风再起时》，郭富城为什么担心梁朝伟的粉丝讨厌他？点击视频看个究竟。

2月16日在新加坡公映的《风再起时》根据真实历史改编，讲述殖民地时代落幕前的香港，双雄探长磊乐（郭富城饰）和南江（梁朝伟饰）携手建立警察贪污制度，纵横黑白两道的故事。

梁朝伟坦言，接拍《风再起时》不是因为被故事或角色吸引，“拍这部电影完全是因为导演翁子光”。对于第一次和翁子光合作，梁朝伟说两人的合作和沟通“很奇怪的”。（多奇怪？点击视频看梁朝伟说明。）

两大影帝飙戏已吸引眼球，片中还有郭富城赏梁朝伟一巴掌那充满话题性的一幕戏。郭富城在下手时，考虑的是如何拿捏分寸和力道。他说：“磊乐当下应该怎么表现他的性格，还有当下的愤怒和不爽——要用这个力度打梁朝伟。拍出来的效果大家都非常满意。”

谭耀文、郭富城、梁朝伟和周文健在《风再起时》是四大探长。（邵氏机构）

让郭富城觉得难忘的还有“磊乐”吸鸦片和戒毒的场面。虽然参考了一些纪录片，但是如何有说服力地诠释吸鸦片者的精神状态，对郭富城而言是一大挑战。不过，他笃定地说自己喜欢挑战。歌影双栖，他说：“越难就越想挑战，不管多困难多苦，都是一种享受。只要观众喜欢，我会继续拍电影，做更多演唱会为大家唱歌跳舞。”

两名影帝果然英雄所见略同。梁朝伟也说，“拍这部戏很开心，演员都是‘被虐待狂’，这部戏被虐待得很开心”。原来，他必须为电影从零开始苦练钢琴。点击文头视频，看他形容练琴的苦处。