《红星大奖2023》准视帝年轻化 黄炯耀双料入围

新传媒星期三（2月15日）公布本届《红星大奖》奖项的入围名单。最佳男主角奖的入围名单年轻化，可见《你的世界我们懂》许瑞奇与黄振隆，以及《寄生》孙政三个年轻小生入列。他们的前辈对手包括《黑天使》的戚玉武和《21点灵》的黄炯耀。上届红星视帝陈汉玮在《哇到宝》和《医生不是神》表现不俗但未入围。

黄炯耀在2022年成功拿下首座10大最受欢迎男艺人奖项后，今年再“发威”，同时入围最佳男主角奖和最佳男配角奖。他以作品《黑天使》入围男配角奖。

入围最佳女主角奖的包括《你的世界我们懂》的“母女”黄碧仁和洪凌，《灵探》刘子绚、《灵医》林慧玲和《黑天使》郑惠玉。

过往的“最佳新人奖”本届更名为“最佳潜力星奖”。本届10大最受欢迎男女艺人奖项机制有变，今年不先选出20大男、女艺人，而是让所有符合入围资格的艺人角逐10大。新传媒将公开完整名单，让公众投选心仪的艺人。

《红星大奖2023》颁奖典礼4月9日（星期日）在滨海湾金沙举行。

●最佳男主角

孙政《寄生》

黄炯耀《21点灵》

黄振隆《你的世界我们懂》

戚玉武《黑天使》

许瑞奇《你的世界我们懂》

●最佳女主角

洪凌《你的世界我们懂》

黄碧仁《你的世界我们懂》

刘子绚《灵探》

林慧玲《灵医》

郑惠玉《黑天使》

●最佳男配角

陈邦鋆《快跑吧,丽娇！》

黄炯耀《黑天使》

周初明《黑天使》

林明伦《哇到宝》

朱厚任《你的世界我们懂》

●最佳女配角

陈丽贞《黑天使》

许美珍《21点灵》

钟琴《卫国先锋2》

黄嫊方《你的世界我们懂》

向云《你的世界我们懂》

●最佳综艺及资讯节目主持人

王禄江《古早味侦探3》

李铭顺《阿顺有煮意》

林明伦《陪你看星星》

周崇庆《周公讲鬼,哪里有鬼？》

权怡凤《权听你说3》

●常青演绎奖

陈丽贞

洪慧芳

刘谦益

向云

朱厚任

●青苹果奖

王勇畯《医生不是神》

谢芷萱《遇⻅你，真香！》

吴委恩《多年后的全家福》

郭文耀《黑天使》

林道锐《黑天使》

●最佳潜力星

Dharmadasa D Dharamahsena《#刷一刷》

黄俊融《守护星》

胡煜诗《#刷一刷》

林昭婷《卫国先锋2》

黎格欣《灵探》

●最佳戏剧

《黑天使》

《哇到宝》

《卫国先锋2》

《你也可以是天使4》

《你的世界我们懂》

●最佳综艺节目

《陪你看星星》

《阿顺有煮意》

《权听你说3》

《家简尘除2》

《三把刀》

●最佳综艺特备节目

《旺虎泰哥旺得福》

《新加坡派春到河畔2022》

《红星大奖2022—颁奖典礼》

《红星大奖2022—幕后直击》

《寻找星声音2022大决赛》

●最佳资讯节目

《当你老了》

《当我们不在一起》

《稀游记之你还好吗？》

《边缘儿童》

《古早味侦探3》

●最佳短篇综艺节目

《#刷一刷》

《杨志龙私厨日记》

《老屋新藏家》

《中文行不行》

《周公讲鬼,哪里有鬼？》

●最佳主题曲

《加码梦想》／电视剧《哇到宝》

《恋香》／电视剧《遇⻅你，真香！》

《怒放》／电视剧《卫国先锋2》

《天使的微笑》／电视剧《你也可以是天使4》

《你的世界》／电视剧《你的世界我们懂》

●最佳电台节目

《周公讲鬼》（Love 972）

《小城大事》（Capital 958）

《早安!玉建煌崇》（Love 972）

《大咖一起来》（Yes 933）

《双节坤》（Yes 933）