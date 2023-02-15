《红星大奖2023》准视帝年轻化 黄炯耀双料入围

新传媒星期三（2月15日）公布本届《红星大奖》奖项的入围名单。最佳男主角奖的入围名单年轻化，可见《你的世界我们懂》许瑞奇与黄振隆，以及《寄生》孙政三个年轻小生入列。他们的前辈对手包括《黑天使》的戚玉武和《21点灵》的黄炯耀。上届红星视帝陈汉玮在《哇到宝》和《医生不是神》表现不俗但未入围。
黄炯耀在2022年成功拿下首座10大最受欢迎男艺人奖项后，今年再“发威”，同时入围最佳男主角奖和最佳男配角奖。他以作品《黑天使》入围男配角奖。
入围最佳女主角奖的包括《你的世界我们懂》的“母女”黄碧仁和洪凌，《灵探》刘子绚、《灵医》林慧玲和《黑天使》郑惠玉。
过往的“最佳新人奖”本届更名为“最佳潜力星奖”。本届10大最受欢迎男女艺人奖项机制有变，今年不先选出20大男、女艺人，而是让所有符合入围资格的艺人角逐10大。新传媒将公开完整名单，让公众投选心仪的艺人。
《红星大奖2023》颁奖典礼4月9日（星期日）在滨海湾金沙举行。
●最佳男主角
孙政《寄生》
黄炯耀《21点灵》
黄振隆《你的世界我们懂》
戚玉武《黑天使》
许瑞奇《你的世界我们懂》
●最佳女主角
洪凌《你的世界我们懂》
黄碧仁《你的世界我们懂》
刘子绚《灵探》
林慧玲《灵医》
郑惠玉《黑天使》
●最佳男配角
陈邦鋆《快跑吧,丽娇！》
黄炯耀《黑天使》
周初明《黑天使》
林明伦《哇到宝》
朱厚任《你的世界我们懂》
●最佳女配角
陈丽贞《黑天使》
许美珍《21点灵》
钟琴《卫国先锋2》
黄嫊方《你的世界我们懂》
向云《你的世界我们懂》
●最佳综艺及资讯节目主持人
王禄江《古早味侦探3》
李铭顺《阿顺有煮意》
林明伦《陪你看星星》
周崇庆《周公讲鬼,哪里有鬼？》
权怡凤《权听你说3》
●常青演绎奖
陈丽贞
洪慧芳
刘谦益
向云
朱厚任
●青苹果奖
王勇畯《医生不是神》
谢芷萱《遇⻅你，真香！》
吴委恩《多年后的全家福》
郭文耀《黑天使》
林道锐《黑天使》
●最佳潜力星
Dharmadasa D Dharamahsena《#刷一刷》
黄俊融《守护星》
胡煜诗《#刷一刷》
林昭婷《卫国先锋2》
黎格欣《灵探》
●最佳戏剧
《黑天使》
《哇到宝》
《卫国先锋2》
《你也可以是天使4》
《你的世界我们懂》
●最佳综艺节目
《陪你看星星》
《阿顺有煮意》
《权听你说3》
《家简尘除2》
《三把刀》
●最佳综艺特备节目
《旺虎泰哥旺得福》
《新加坡派春到河畔2022》
《红星大奖2022—颁奖典礼》
《红星大奖2022—幕后直击》
《寻找星声音2022大决赛》
●最佳资讯节目
《当你老了》
《当我们不在一起》
《稀游记之你还好吗？》
《边缘儿童》
《古早味侦探3》
●最佳短篇综艺节目
《#刷一刷》
《杨志龙私厨日记》
《老屋新藏家》
《中文行不行》
《周公讲鬼,哪里有鬼？》
●最佳主题曲
《加码梦想》／电视剧《哇到宝》
《恋香》／电视剧《遇⻅你，真香！》
《怒放》／电视剧《卫国先锋2》
《天使的微笑》／电视剧《你也可以是天使4》
《你的世界》／电视剧《你的世界我们懂》
●最佳电台节目
《周公讲鬼》（Love 972）
《小城大事》（Capital 958）
《早安!玉建煌崇》（Love 972）
《大咖一起来》（Yes 933）
《双节坤》（Yes 933）